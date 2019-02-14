Изменение мировоззрения

И было бы странно этим пренебрегать: ведь если подумать здраво, вопрос не в том, пользоваться ими или нет, а в том, как ими пользоваться таким образом, чтобы для российской экономики «ресурсное проклятие» превратилось в «ресурсное преимущество»

Ответ, кажется, очевиден: менять парадигму. Перейти от схемы «качаем нефть, пилим лес» к «перерабатываем и продаем не сырье, а продукт с высокой добавленной стоимостью, применяя современные технологии».

Правда, то, что гладко выглядит на бумаге, не всегда столь же гладко реализуется на практике. Однако в ряде регионов ресурсная «избушка» поворачивается… фасадом к новым технологиям. И в результате постепенно меняется не только производственный ландшафт, но и восприятие бизнесом, властью и общественностью этих новых технологий и привносимых ими перемен. Один из таких субъектов федерации – Иркутская область. О том, как меняется мировоззрение власти и бизнеса в одном из самых экономически стабильных сибирских регионов, рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко (на фото).

Яна Шевченко

Ресурсные ассоциации

– Яна Алексеевна, ваша область известна, действительно, впечатляющими запасами природных ресурсов (по лесным запасам – первое место в России. – Прим. ред.), но при этом у нее нет имиджа ресурсного региона. Более того, нет устойчивых ассоциаций в этом контексте, как, например, говорим «Якутия» – подразумеваем «алмазы». Хотя, конечно, в той же Якутии много чего есть еще помимо алмазов. А вот за Иркутской областью таких ассоциаций как-то не закрепилось. Разве что Байкал ассоциируется с вами, но это уже немного другая история…

– Ассоциативный ряд у нас, действительно, несколько иной: регион известен тем, что здесь самая дешевая электроэнергия в стране. И так уж получилось, что этот рукотворный ресурс напрямую влияет на освоение ресурсов природных. Особенно для тех производств, где велика доля затрат на электричество в структуре себестоимости продукции. А вскоре

появится альтернатива электричеству: ООО «Газпром добыча Иркутск» приступило к реализации инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». В 2019 году компания начнет бурение первых семи эксплуатационных скважин и строительство первоочередных объектов. Максимальный уровень добычи газа к 2025 году составит 25 миллиардов кубометров в год. А даже при наших низких ценах на электроэнергию греться газом дешевле.

– Так в чем же здесь новое мировоззрение? Газ добывали много где и 10, и 100 лет назад.

– Речь идет не просто о добыче, газификации региона и/или экспорте. Мы говорим о создании нефтегазохимического кластера в Иркутской области. Ведь у нас успешно работает не только «Газпром добыча», но «Иркутская нефтяная компания» – крупнейшая частная региональная нефтяная компания страны. К 2020 году она завершит первые два этапа своего глобального газохимического проекта, включая строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода производительностью 1,8 миллиона тонн широкой фракции легких углеводородов в год. А на третьем этапе будет создан завод по производству полимеров из этана. Совокупный объем инвестиций ИНК в газохимический проект – 337 миллиардов рублей. В январе правительство региона и ИНК подписали 4 СПИКа (специальные инвестиционные контракты).

Другой пример – проект строительства комбината по производству санитарно-гигиенических изделий. В него мы сейчас ищем инвестора. У инициаторов есть договоренности по поставкам сырья с группой «Илим». Ну, согласитесь, это даже нелепо – жить в Сибири, где сосредоточены основные лесные запасы всей страны, и при этом импортировать, извините, туалетную бумагу. А рынок СГИ – это, во-первых, далеко не только туалетная бумага, во-вторых, он показывает стабильный рост последние годы.

И если посмотреть на все сферы нашей «ресурсной» экономики, то вы найдете подобных примеров десятки и десятки. Так что – да, меняется парадигма. Не в последнюю очередь благодаря целенаправленной политике областных властей: губернатор Сергей Левченко с момента избрания в 2015 году обозначил приоритетом развитие именно перерабатывающих производств.

Эпоха «валим лес, везем в Китай кругляк» закончилась.

Драйверы инноваций

– Вы упомянули крупные компании. У них есть не только долгосрочные планы, но и возможности для их претворения в жизнь, в том числе финансовые. Но множество экспертов неоднократно указывали, что нельзя делать ставку только на гигантов: малый и средний бизнес зачастую становится драйвером инноваций. Которые потом берут на вооружение крупные игроки консервативных отраслей. Как обстоят дела, выражаясь казенным языком, с «поддержкой СМСП»?

– Рассказывать проще всего на примерах. В конце прошлого года мы открыли завод по производству тест-полосок для глюкометров на основе инновационной технологии с применением фермента последнего поколения глюкозодегидрогеназа (GDH-FAD) и карбоновым напылением электродов. Это дает более высокую точность результата и снижает себестоимость, а значит, и цену продукта для конечного потребителя – на 20–40% в сравнении с существующими иностранными аналогами. Проект получил статус РИП (региональный инвестиционный проект). А это льготный налоговый режим (0% налога на прибыль в бюджеты всех уровней) в течение 5 лет. Первая очередь завода будет выпускать 3 миллиона тест-полосок в год.

Другой пример – производство винтовых сепараторов для золотодобывающей отрасли. Они «ловят» частицы золота размером до одной сотой миллиметра. Компания стала резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское» и с момента запуска производства станет получателем разнообразных льгот, также включая налоговые, согласно федеральному законодательству.

Так что, отвечая на ваш вопрос: хорошо обстоят дела с поддержкой СМСП. И все больше небольших и средних предприятий, действительно, становятся проводниками инноваций. Умеют и практикуют, как говорится.

И мы помогаем этому процессу в меру сил: Агентство инвестиционного развития стало соорганизатором интенсива «мини-остров» – нашего регионального эха «Острова 10–21», который проводило АСИ во Владивостоке. Главными спикерами мероприятия стали Олег Бахтияров, Сергей Переслегин, Юрий Громыко и Павел Лукша. Большую часть проектов, которые вышли с иркутского «мини-острова», они будут поддерживать.

«Цифра» в повестке

– Полтора года назад на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент Владимир Путин заявил, что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности страны. С тех пор «цифра» прочно заняла место в новостной и политической повестке. Есть ли она в повестке Иркутской области?

– Как раз осенью 2017 года, через несколько месяцев после этого заседания, наше Агентство проводило масштабный форсайт-кэмп на Байкале на 450 участников. В его рамках было целое цифровое направление. Некоторые проекты остались на стадии «о, какая интересная идея». Другие, как «Цифровой Байкал», активно двигаются вперед. Это я к тому, что мы в тренде – но не просто потому, что услышали президентский тезис, а потому что понимаем важность и перспективу цифровизации. В Иркутской области есть уникальные проекты – замечу, успешно реализующиеся: например, производство интеллектуальных стендов-тренажеров для обучения управлению энергетическими системами. Это изобретение компании «Полюс-НТ»; продукт уже экспортируется в Европу. Другой проект цифровизации – «Умный щит» компании «АйТи Сумма»: программно-техническое решение для управления промышленными и социальными объектами на разных уровнях, от климатики до систем безопасности. Уже внедрен в одной из российских ритейл-сетей. Третий пример – использование 3D-принтера в медицине, в частности, создание поддерживающего внешнего корсета для маломобильных граждан. Проект был представлен на питч-сессии бизнес-акселератора компании «ТВЭЛ».

– То есть в итоге Иркутская область по всем фронтам молодец?

– По всем фронтам молодцы те, кто здесь живет, генерирует идеи, реализует их и делает наш регион чуточку лучше. Готовы ли мы делиться идеями и опытом? Да. Не готовы людьми делиться: это наше главное богатство, а не лес или нефть. Так что приезжайте в Иркутскую область – возможно, вы не захотите отсюда уезжать. Ведь в начале разговора вы не зря сказали, что мировоззрение меняется…

Сергей Левченко

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

«В регионе создана комплексная система мер государственной поддержки как крупных промышленных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. И мы продолжим поддерживать идеи бизнеса, которые направлены на развитие области».

Ольга Носенко

Ольга Носенко, зам. председателя Зако-нодательного Собрания Иркутской области

«Мы долго сидели на сырьевой игле и только с недавних пор стали уделять внимание нефтегазохимии и нефтепереработке. Большие надежды подает также фармацевтическая отрасль и фармацевтический кластер, который создается в Усолье-Сибирском».

Антон Логашов

Антон Логашов, зам. председателя Правитель-ства, инвестиционный уполномоченный Иркутской области

«Эффективно работающая система институтов развития — залог быстрого и долгосрочного эффекта, рассчитанного не только на внутреннего потребителя, но и на внешних инвесторов. У нас есть пример Агентства инвестиционного развития, которое сейчас наделено функцией «одного окна» по работе с инвестпроектами и успешно с этой функцией справляется. Мы с коллегами обсуждаем возможности дополнительной оптимизации системы, и могу сказать точно: в 2019 году реализовать свой проект в Иркутской области станет проще».