2019-02-14T04:03:58+03:00
Экономика

Южный хаб – на Кубани

Краснодарский край представит масштабный проект транспортно-логистического комплекса
Анна СМИРНОВА
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Акцент будет сделан на развитии крупнейших городов – Сочи, Краснодара и Новороссийска. Их объединят в одну тематическую экспозициюАкцент будет сделан на развитии крупнейших городов – Сочи, Краснодара и Новороссийска. Их объединят в одну тематическую экспозицию
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Что ждет Краснодарский край в будущем, об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

– Какие основные принципы инвестиционной политики региона способствовали повышению привлекательности края в глазах инвесторов? Какие меры поддержки сегодня они получают?

– Мы отталкиваемся от запросов самих инвесторов. Условно можно разделить эти меры на три блока: налоговые преференции, консультационная помощь и непосредственно финансовая поддержка.

У нас очень комфортное налоговое законодательство. Пре-дусмотрена сниженная ставка по налогу на прибыль и отдельные льготы для резидентов промышленных парков.

Кроме того, мы консультируем предпринимателей по любым вопросам, возникающим при реализации бизнес-проекта, – для этого в крае функционирует Центр сопровождения инвестпроектов, Корпорация развития края. Для иностранных инвесторов в 2018 году открыли первый в стране МФЦ.

Конечно, мы понимаем, что меры, которые актуальны сегодня, завтра уже могут быть не нужны. Гибкость и умение вовремя реагировать на изменения – основной принцип инвестиционной политики региона. Мы не можем себе позволить здесь даже малейшего промедления – иначе инвестор просто уйдет в другой регион.

Именно поэтому в текущем году будет создан Инвестиционный фонд. С его помощью будем решать основную проблему в реализации инвестпроектов –инфраструктурные ограничения районов и городов Кубани.

– Какие ожидания у края от предстоящего форума в Сочи? Какие контракты планируете заключить?

– Очень важно, чтобы все соглашения предстоящего форума были на самом деле реализованы. Так, с 2015 года нам уже удалось сократить количество расторжений соглашений с 50 до 15%.

В 2019 году представим масштабный проект Южного транспортно-логистического хаба. Он включает в себя сеть портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. И первые инвесторы у нас уже есть – в реконструкцию аэропорта в Геленджике «ВТБ» готов вложить до 4 миллиардов рублей.

Еще одна тематическая зона на форуме будет посвящена развитию киноиндустрии в регионе. Мы впервые представим это направление в развернутом формате.

По традиции акцент будет сделан на развитии наших крупнейших городов – Сочи, Краснодара и Новороссийска.

– Важнейшая тема предстоящего форума – национальные проекты. Как ведется работа по их реализации в Краснодарском крае?

– Основные направления развития, которые были заложены в нацпроектах президентом, уже легли в основу нашей Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. И именно на этот документ мы опирались при создании регионального компонента нацпроектов.

В итоге для достижения обозначенных президентом целей на Кубани сформировано более 40 проектов. Но я бы хотел подробнее остановиться на тех, которые изначально направлены на развитие социальной сферы.

В медицине упор будет сделан на увеличение продолжительности жизни населения, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, развитие детского здравоохранения. Среди конкретных проектов – строительство нового корпуса Детской краевой клинической больницы, создание нового медицинского кластера с онкологическим центром.

В планах открытие 16 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение и ремонты медучреждений в районах.

В сфере образования стратегической задачей остается строительство школ и детских садов. За три года мы построили уже 26 школ. В этом году мы планируем, как и в прошлом, возвести еще 10.

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

ДОСЛОВНО

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

«Гибкость и умение вовремя реагировать на изменения – основной принцип инвестиционной политики региона. Мы не можем себе позволить здесь даже малейшего промедления – иначе инвестор просто уйдет в другой регион. Именно поэтому в текущем году будет создан Инвестиционный фонд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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