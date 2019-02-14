Накормим птицей и мясом всю Россию!

– Каким стал 2018 год для Группы компаний «Черкизово»? Какие из намеченных планов удалось реализовать, насколько успешно?

– Прошедший год был очень интересным и насыщенным для компании. «Черкизово» остается самым крупным производителем мясной продукции в России и лидером на рынке мяса птицы.

В 2018 году мы увеличили объемы производства по всем категориям – курица, свинина, индейка, мясопереработка – и суммарно произвели свыше миллиона тонн продукции. И это не просто красивая цифра, а результат слаженной работы всех подразделений «Черкизово».

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем развиваться дальше и расширять свое присутствие в разных регионах страны. С этой целью в 2018 году группа приобрела ряд активов, в том числе в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Алтайском крае. В частности, это позволит нашей компании увеличить свою долю на российском рынке мяса бройлеров (12% по итогам 2018 года). Кроме того, в рамках развития свиноводческого бизнеса группа в прошедшем году открыла три новых площадки. Но наше главное достижение в 2018 году – запуск суперсовременного завода-робота по производству колбас в подмосковной Кашире.

– На ПМЭФ-2018 вы заключили соглашение с правительством Московской области. Заявлялось, что в ваших планах – развитие в Кашире большого современного комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Что уже реализовано?

– Летом 2018 года в Кашире запущена первая очередь завода, его производственная мощность – 60 тонн сырокопченой колбасы в сутки. В 2018 году на предприятии произведено 2600 тонн продукции, в 2019 году этот показатель планируется увеличить более чем в 5 раз. Завод может производить до 30 000 тонн продукции в год – это треть потребления сырокопченой колбасы в России. Согласно программе развития до 2024 года, вокруг предприятия планируется создать крупный мясоперерабатывающий кластер. В частности, в Кашире планируется создать производство вареных колбас и сосисок, фасованной продукции.

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов уверен, что агропромышленный комплекс сегодня – один из драйверов российской экономики

– Какой объем инвестиций понадобится на весь комплекс?

– Инвестиции в запуск первой очереди предприятия составили 7 миллиардов рублей. В настоящее время идет разработка проекта второй очереди. Озвучить общий объем инвестиций в Каширу пока затруднительно, но в 2019 году мы планируем вложить в проект 1,3 миллиарда рублей.

– Какие еще инвестиционные проекты в разработке у ГК «Черкизово»?

– В наших планах на 2019–2020 годы – строительство завода в Липецкой области по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью 2 тысячи тонн в сутки. Стоимость проекта составляет около 5 миллиардов рублей. Кроме того, в 2019 году Группа «Черкизово» намерена построить в Пензенской области не менее четырех свиноводческих площадок, объем инвестиций в каждую – 550 миллионов рублей.

– В состав группы входит собственный научно-испытательный центр – НИЦ «Черкизово», который предоставляет услуги по исследованию и разработке продуктов. Можете ли выступать в качестве независимой лаборатории для других участников рынка? Часто ли к вам обращаются коллеги?

– Конечно. НИЦ «Черкизово» успешно проводит исследования как для собственных нужд, так и для других участников потребительского рынка. В 2018 году число проведенных испытаний выросло больше чем в два раза – до 252,3 тыс. исследований (это испытания качества мяса, молочных продуктов, оценка качества ветпрепаратов и многое другое). Центр – единственный в российском агробизнесе лабораторный комплекс европейского уровня. Oсенью 2018 года он в топ-10 лучших европейских лабораторий – занял 9-е место среди 120 лабораторий из 19 стран.

– Насколько остро, по вашему мнению, стоит вопрос в России с проведением достоверных экспертных исследований продукции? Ведь в последнее время количество экспертных лабораторий растет как на дрожжах, а вот насколько им можно доверять – неизвестно.

– Качество и безопасность продуктов питания – очень важная тема, которая касается всех и потому зачастую служит поводом для некоторых спекуляций. Считаю, что доверять необходимо только крупным лабораториям, имеющим необходимое оборудование и высоклассных специалистов. Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что не стоит доверять всем публикациям в СМИ и якобы независимым исследованиям качества продуктов. Существует ряд ведомств, которые уполномочены проводить проверки и имеют необходимые компетенции и ресурсы, – это Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Роскачество. Объективность и качество исследований от других организаций – под большим вопросом.

– Ваши первоочередные планы на 2019 год? Увидим ли мы что-то новое и, конечно же, вкусное?

– Группа «Черкизово» постоянно расширяет ассортимент продукции, и 2019 год не станет исключением. В частности, мы намерены серьезно расширять линейку продуктов здорового питания – из мяса индейки в частности. Всего за год бренд индейки «Пава Пава» занял лидирующие позиции на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Тема правильного, сбалансированного питания – один из трендов нашего времени. И одно из главных направлений для группы. Мы планируем развивать темy healthy и в других продуктах.

В 2018 году предприятия компании увеличили объемы производства по всем категориям – курица, свинина, индейка, мясопереработка – и суммарно произвели свыше миллиона тонн продукции

– Ваши сверстники старались закрепиться в зарубежных компаниях, а вы после швейцарской школы проходили практику в «Черкизово». Чем был вызван такой выбор? Вы уже с юности предполагали, что пойдете по стопам отца в АПК?

– Желание развивать семейный бизнес было далеко не главной и не единственной причиной моего прихода на работу в аграрную отрасль. Сельское хозяйство – действительно очень интересный, динамичный, перспективный рынок. Сегодня АПК является одним из драйверов российской экономики.

– Какое профессиональное достижение вы считаете главным в своей работе?

– Я как глава «Черкизово» могу гордиться тем, что мы смогли построить такую компанию и обеспечить россиян качественной, безопасной и при этом доступной мясной продукцией.