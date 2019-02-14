Находка резидента

Компании, выбирающие эту площадку для развития бизнеса, учитывают мягкий инвестиционный климат и транспортно-логистические преимущества Новосибирской области, а также широкие возможности ПЛП

Крупнейшие проекты парка 2018 года

В ПЛП строится первый в федеральной сети оптово-распределительный центр холдинга «РосАгроМаркет». Здесь фермерскую плодоовощную и мясо-молочную продукцию будут сортировать, хранить, фасовать, упаковывать, затем доставлять не только по городам России, но и экспортировать на внешние рынки. Объем инвестиций в первую очередь проекта – 8,2 миллиарда рублей.

Компания «РЦ-Новосибирск» строит в ПЛП логистический центр для Х5 Retail Group.

Он станет крупнейшим за Уралом распределительным центром в структуре компании, обслуживающим магазины сети «Пятерочка». Объем заявленных инвестиций в проект – 1,7 миллиарда рублей.

Ведущий российский поставщик и производитель светотехнического и электротехнического оборудования ведет в ПЛП строительство производственно-логистического комплекса.

Объем заявленных инвестиций в проект – 1,5 миллиарда рублей.

Выход на рынки Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока – ПЛП обладает идеальным расположением для решения логистических задач.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП)

В радиусе 600 километров от Новосибирска (одного дня движения фуры) живут более 12 миллионов человек.

Современная инженерно-транспортная инфраструктура с заделом использования в десятки лет – ПЛП дает возможность резидентам строить свои объекты, исходя из индивидуальных потребностей и по самым передовым технологиям.

Новосибирская область вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – так в 2018 году эксперты оценили комфортность инвестиционного климата региона.

Максимально оперативное начало работ на площадке – при готовности проекта – через 2 месяца, с учетом разработки ПСД – 6–7 месяцев. Эти сроки возможны благодаря тому, что управляющая компания ПЛП – собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП.

Полное сопровождение инвестиционных проектов со стороны Агентства инвестиционного развития Новосибирской области – по принципу одного окна, включая подбор мер государственной поддержки.

www.air-nso.ru