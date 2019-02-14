2019-02-14T04:03:58+03:00
Экономика

Работают в Москве, далее – везде

Развивая новые технологии, столица внедряет их не только у себя, но и в других городах России. А также за рубежом. Вот что об этом говорил мэр Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВА
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На 28-й международной медицинской выставке «Здравоохранение-2018», прошедшей в «Экспоцентре» Москвы, было представлено новейшее медоборудованиеНа 28-й международной медицинской выставке «Здравоохранение-2018», прошедшей в «Экспоцентре» Москвы, было представлено новейшее медоборудование
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Лучшие сервисы и проекты столицы–2018

В ГОСУСЛУГАХ завершилась интеграция портала мэра Москвы, портала госуслуг, «Электронного атласа», сервиса «Автокод» и более 40 сайтов органов исполнительной власти в единый портал сервисов и услуг Москвы mos.ru. Число уникальных пользователей превысило 40 миллионов человек.

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ продолжается модернизация и внедрение новых электронных сервисов.

* Единая медицинская ин-формационно-аналитическая система (ЕМИАС), включая электронную медкарту, появилась во всех поликлиниках.

* Ключевая инновация 2017 года – проект «Цифровое зрение» – использует большие данные и искусственный интеллект для помощи врачам в ранней диагностике рака и факторов риска возникновения инсульта.

В ОБРАЗОВАНИИ развивается проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Сейчас в онлайн-библиотеке МЭШ – 146 учебников, более 30 тысяч тестовых заданий, шесть виртуальных лабораторий, более 150 тысяч электронных сценариев уроков. Этими данными в открытом доступе пользуются педагоги, ученики, родители.

В ЖКХ решения принимаются на основе данных приборов учета и автоматизации. Более 50 процентов бюджетных организаций и жилых домов столицы перешли на автоматизированный сбор показателей приборов учета. К единому диспетчерскому ЖКХ-центру подключено 100 процентов диспетчерских центров.

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ действует умная система авторизации пользователей, обладающая дополнительными мерами защиты персональных данных от взломов и других киберпреступлений (для городских электронных сервисов).

Проекты, особо интересные регионам

– Проект «Московская электронная школа» стал базисом для образовательного проекта «Российская электронная школа». Соглашение об этом подписано между правительством Москвы и Министерством образования России.

– Проект «Цифровое зрение» очень востребован в России и за рубежом. Москва получила обращения от международных институтов, включая Массачусетский технологический институт, который просит столичных специалистов поделиться опытом, поскольку такой технологии, которую предложила Москва, сейчас нет ни у кого в мире.

– Проект «Высоковольтная цифровая электроподстанция» в «Сколково» стала первой в России инновационной подстанцией. Управляется полностью в цифровом режиме без присутствия персонала. Сейчас разрабатывается цифровая сеть, ведущая от подстанции к потребителям. Ожидаемый эффект внедрения: снижение стоимости и повышение надежности передачи электроэнергии, а в целом – реконструкция электросетевого хозяйства.

Наилучшие доступные технологии–2019+

С 2019 года цифровая стратегия столицы «Умный город» пополнится шестью сквозными технологиями, которые будут развиваться во всех отраслях. Новшества выглядят так:

– На основе отдельных систем энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения Москвы разработают единую городскую платформу управления ЖКХ – «Система систем». С ее помощью можно проводить мониторинг качества работ, выявлять проблемные зоны и предотвращать нарушения в сфере ЖКХ.

– Технология блокчейна позволит внедрить безбумажные контракты. Компании и просто жители города смогут получать именно те сервисы, которые отвечают их личным запросам. Желающие получат доступ к госуслугам, данным в режиме реального времени с любых пользовательских устройств.

– Искусственный интеллект автоматизирует принятие решений на основе анализа данных. С помощью «интернета вещей» и сетей 5G можно внедрять в городскую инфраструктуру большее число подключенных устройств и датчиков.

– Комплексная система мониторинга состояния окружающей среды может онлайн передавать информацию с датчиков контроля.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Искренние сервисы

«В сфере городских услуг произошли серьезные изменения, созданы инфраструктура, система обслуживания и предоставления государственных услуг.

На сегодняшний день 97 процентов москвичей говорят о том, что они удовлетворены работой этой системы. «Искренний» сервис – следующий шаг в предоставлении государственных услуг. Ведь ни один город не будет чувствовать себя комфортно, если горожане не участвуют в управлении им. Москвичи управляют городом – в частности, через порталы «Активный гражданин», «Наш город» и другие. Но технологии стремительно меняются, поэтому нам нужно выходить на новый уровень развития электронных сервисов, услуг, информационного города в целом. И мы можем уже сегодня говорить о создании комплексной программы «Умный город», которая бы охватывала все стороны нашей жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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