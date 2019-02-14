2019-02-14T04:03:58+03:00
Экономика

Судьба резидентов: налоговые льготы и снижение страховых взносов

Чусовой – промышленный город на Западном Урале, получив статус территории опережающего развития, стал активно привлекать инвесторов. Благодаря инвестпроектам в моногороде появляются новые рабочие места
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Постановление Прави-тельства Российской Федерации «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» было принято в марте 2017 года. Главной целью создания территории социально-экономического развития (ТОСЭР) является диверсификация экономики. Основными задачами для достижения цели являются привлечение в моногород инвестиций и создание новых рабочих мест.

Статус резидента ТОСЭР «Чусовой» дает возможность инвесторам получить серьезные налоговые льготы: налог на прибыль в течение первых лет составляет всего 5 процентов вместо 20, обнуляется налог на имущество и земельный налог, общий размер тарифов страховых взносов с заработной платы снижен в четыре раза.

В результате за первые два года существования ТОСЭР в Чусовом уже зарегистрированы десять резидентов, часть инвестиционных проектов уже реализовано и создано 319 новых рабочих мест, капвложения инвесторов составили 258 млн руб. Есть инвестиционные проекты, которые находятся в стадии строительства или выполнения ремонтных работ на инвестиционных площадках и будут запущены в 2019 году.

Чусовой – промышленный город на Западном Урале, получив статус территории опережающего развития, стал активно привлекать инвесторов. Благодаря инвестпроектам в моногороде появляются новые рабочие места

Чусовой – промышленный город на Западном Урале, получив статус территории опережающего развития, стал активно привлекать инвесторов. Благодаря инвестпроектам в моногороде появляются новые рабочие места

Сейчас на территории Чусовского городского поселения в стадии проектирования находится еще один крупный инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса «Пермский». Площадь тепличного комплекса составит 24 га. Это будет современный тепличный комплекс 5-го поколения. В результате реализации проекта планируется создать 400 новых рабочих мест, объем капитальных вложений составит более 7 миллиардов.

Также в Чусовом ведется работа по созданию муниципального индустриального парка «Лямино». Часть резидентов ТОСЭР «Чусовой» реализуют свои инвестиционные проекты на его территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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