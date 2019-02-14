Карачаево-Черкесия — столица груши в России

И конечно, большое влияние на инвестиционную репутацию республики оказывает тот факт, что регион достаточно спокойный – здесь в мире и согласии проживают представители около 100 народов.

В республике всегда рады инвестору, и это не просто слова – власти КЧР гарантируют серьезную поддержку на протяжении всей реализации инвестпроекта.

Сейчас в республике реализуют важные проекты в сфере сельского хозяйства – «Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике» и единственный в стране «Грушевый сад промышленного типа». Курирует их лично глава КЧР Рашид Темрезов. Уже высажено 200 га яблоневых садов и 5 га грушевых.

– Для меня эти проекты, которые сам лично курирую, важны не только с точки зрения промышленного производства фруктов, но прежде всего я его рассматриваю как удачный старт возрождения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии, создания новых рабочих мест, – говорил ранее Рашид Темрезов.

Говоря об инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесии, нельзя не упомянуть такую сферу, как туризм, – республика обладает мощнейшим туристско-рекреационным потенциалом. Домбай, Архыз, Теберда – курорты-бренды, которые являются привлекательной территорией для инвесторов.

К примеру, в Домбае реализуется инвестпроект «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай», в рамках которого будут построены 8-местная скоростная канатная дорога и гостиницы. А сейчас завершено строительство новой системы искусственного оснежения на склоне горы Мусса-Ачитара.