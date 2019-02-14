2019-02-14T14:26:39+03:00
Звезды

«Как будто и не было 20 лет»: Кристи Тарлингтон вернулась на подиум после того, как зарекалась делать это снова

Супермодель выглядит ровесницей другим участницам показа
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Супермодель Кристи Тарлингтон.Супермодель Кристи Тарлингтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главная конкурентка Наоми Кемпбелл и Клаудии Шифер, Кристи Тарлингтон после рождения второго ребенка в 2006 году решила завязать с карьерой модели. Она дала себе обещание больше никогда не выходить на подиум, настолько устала она от мира моды. По словам красавицы, работа там отнимала много душевных сил, а она бы хотела посвятить их детям. И как бы ее любимые дизайнеры ее не отговаривали, своего решения не меняла. Однако же, Марк Джейкобс оказался очень настойчив, он не раз приглашал ее выступить приглашенной моделью – звездой на его показах, и вот спустя 30 лет после своего обещания Кристи сдалась. Она стала звездой, которая закрыла показ, который прошел на днях в Нью-Йорке. И надо отметить, что Тарлингтон смотрелась ровесницей 25-летним моделям, представившим другие линейки бренда.

«Марк Джейкобс пригласил меня закрыть показ, и я решила: почему бы и нет?! С ним я знакома с 16 лет, подиум — именно то место, с чего всё и началось... У меня подрастает 15-летняя дочь, и мне хотелось, чтобы она увидела меня в «моей» среде, чтобы это помогло нам построить с ней диалог, а мода и подиум — именно те «медиа», которые позволяют это сделать». Тарлингтон также поблагодарила моделей, которые в этот вечер вместе с ней принимали участие в показе — Джиджи Хадид, Карли Клосс, Кайю Гербер. «Вы все — женщины с большой буквы, и я бы хотела, чтобы моя дочь переняла ваше изящество, элегантность, уверенность в себе».

Кристи вышла в чёрном платье из перьев и словно роскошный лебедь проплыла по подиуму.

cturlingtoncturlington
OMG @themarcjacobs invited me to close his beautiful show tonight and I couldn t resist.
32754 отметок «Нравится»1312 комментариевInstagram

Напомним, Кристи замужем за актером, режиссером и сценаристом Эдвардом Бернсом. Отношения пары были долгими и запутанными. Они познакомились еще в 2000 году и почти сразу же объявили о помолвке, но спустя несколько недель в США грянули события 11 сентября. Кристи и Эдвард посчитали неуместным устраивать свадьбу в дни общенационального траура.

cturlingtoncturlington
When you get caught in the rain in midtown and it s the Holiday Season!
61151 отметок «Нравится»798 комментариевInstagram

Вскоре они расстались, но в 2003-м встретились вновь и поняли, что хотят быть вместе. 7 июня того же года пара, наконец, оформила отношения, а уже 25 октября Кристи родила первенца – дочь Грейс. В 2006-м на свет появился сын, которого назвали Финном.

Сейчас Тарлингтон живет в большом доме в Нью-Йорке и старается как можно реже бывать в Голливуде, с которым у нее связано много неприятных воспоминаний.

cturlingtoncturlington
Thanks @instylemagazine and @laurabrown99 for the coverage of me & @everymomcounts in your September subscribers issue!
22681 отметок «Нравится»579 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках
Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо
Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США
Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии
Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян
Умер Сергей Захаров, народный артист России
РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян
Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены
В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации