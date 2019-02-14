«Как будто и не было 20 лет»: Кристи Тарлингтон вернулась на подиум после того, как зарекалась делать это снова

Главная конкурентка Наоми Кемпбелл и Клаудии Шифер, Кристи Тарлингтон после рождения второго ребенка в 2006 году решила завязать с карьерой модели. Она дала себе обещание больше никогда не выходить на подиум, настолько устала она от мира моды. По словам красавицы, работа там отнимала много душевных сил, а она бы хотела посвятить их детям. И как бы ее любимые дизайнеры ее не отговаривали, своего решения не меняла. Однако же, Марк Джейкобс оказался очень настойчив, он не раз приглашал ее выступить приглашенной моделью – звездой на его показах, и вот спустя 30 лет после своего обещания Кристи сдалась. Она стала звездой, которая закрыла показ, который прошел на днях в Нью-Йорке. И надо отметить, что Тарлингтон смотрелась ровесницей 25-летним моделям, представившим другие линейки бренда.

«Марк Джейкобс пригласил меня закрыть показ, и я решила: почему бы и нет?! С ним я знакома с 16 лет, подиум — именно то место, с чего всё и началось... У меня подрастает 15-летняя дочь, и мне хотелось, чтобы она увидела меня в «моей» среде, чтобы это помогло нам построить с ней диалог, а мода и подиум — именно те «медиа», которые позволяют это сделать». Тарлингтон также поблагодарила моделей, которые в этот вечер вместе с ней принимали участие в показе — Джиджи Хадид, Карли Клосс, Кайю Гербер. «Вы все — женщины с большой буквы, и я бы хотела, чтобы моя дочь переняла ваше изящество, элегантность, уверенность в себе».

Кристи вышла в чёрном платье из перьев и словно роскошный лебедь проплыла по подиуму.

cturlington OMG @themarcjacobs invited me to close his beautiful show tonight and I couldn t resist.

Напомним, Кристи замужем за актером, режиссером и сценаристом Эдвардом Бернсом. Отношения пары были долгими и запутанными. Они познакомились еще в 2000 году и почти сразу же объявили о помолвке, но спустя несколько недель в США грянули события 11 сентября. Кристи и Эдвард посчитали неуместным устраивать свадьбу в дни общенационального траура.

cturlington When you get caught in the rain in midtown and it s the Holiday Season!

Вскоре они расстались, но в 2003-м встретились вновь и поняли, что хотят быть вместе. 7 июня того же года пара, наконец, оформила отношения, а уже 25 октября Кристи родила первенца – дочь Грейс. В 2006-м на свет появился сын, которого назвали Финном.

Сейчас Тарлингтон живет в большом доме в Нью-Йорке и старается как можно реже бывать в Голливуде, с которым у нее связано много неприятных воспоминаний.