«Такой чудесный парень, не передать!»: Елена Малышева хочет быстро женить своего сына

Елена Малышева на днях стала героиней ютуб-шоу GazLive. В интервью Басте она рассказала о своей семье: супруге Игоре Малышеве и детях. По словам ведущей, ее старший сын Юрий давно счастливо женат, у него двое детей. А вот Василий пока не встретил свою единственную. Хотя они все надеются, что вскоре он приведет в дом хорошую девушку.

«Такой чудесный парень, не передать! Налетайте, девчонки!», - заявила телеведущая программы «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кстати, Василий – единственный член семьи телезвезды, который решил не заниматься медициной. Молодой человек признался, что родители только недавно свыклись с мыслью, что их младший наследник не продолжить династию врачей.

«Даже когда я уже учился на третьем-четвертом курсе университета, мама говорила, что еще не поздно передумать и поступить в медицинский, - рассказывал раньше в интервью младший сын Елены Малышевой. – Да и сейчас, я думаю, она обрадуется, если я ей скажу, что решил все бросить и пойти учиться на врача, стать хирургом».

Василий получил юридическое образование, сейчас занимается развитием своего бизнеса. Вместе с коллегами он создает программное обеспечение – от мобильных приложений до виртуальной реальности. В планах молодого человека разработка специальной программы, которая поможет врачам ставить более правильные и точные диагнозы пациентам.