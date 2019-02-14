2019-02-14T15:39:21+03:00
Происшествия

Версия друзей: Пропавшая звезда «Холостяка» прячется в наркологической клинике

Две недели назад Роза Герц бесследно пропала
Ольга АНТОНОВА
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Бывшая участница телепроекта «Холостяк» Роза Герц (Анастасия Матронина).Бывшая участница телепроекта «Холостяк» Роза Герц (Анастасия Матронина).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Трудно представить, как в нашем прозрачном мире соцсетей можно хватиться человека аж через две недели после его пропажи, но со звездой телепроекта «Холостяк» Розой Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) произошла именно такая история.

В последнеем видео, которое девушка опубликовала с борта самолета – Дубаи- Москва 30 января она общается со стюардессой, которая говорит ей, что ее в аэропорту кто-то встречает. А если учесть, что обычно сообщать такие новости не входит в обязанности бортпроводниц, сказать такое представительница авиакомпаний могла только если пассажирку ждали стражи закона.

Эту версию частично подтверждают и подруги модели, которые рассказали, что перед исчезновением брюнетка вела себя не совсем адекватно: порвала свой паспорт. Как без главного документа туристка прошла паспортный контроль – отдельный вопрос, но, видимо, серьезный разговор с представителями правоохранительных органов у Герц все же был. Сразу несколько пабликов в интернете со ссылкой на своих инсайдеров пишут, что после звезда «Холостяка» была доставлена в наркологическую клинику, где, судя по всему, и пребывает до сих пор.

Друзья же звезды, которые, видимо, не знали о ее местонахождении забили тревогу, заявив о пропажи Розы Герц, даже придумав хештэг #найдирозу. Эта версию очень похожа на правдивую и вполне объясняет молчание родных девушки, которые даже после волны обсуждения, где же может находится брюнетка в соцсетях, никак не прокомментировали исчезновение красавицы, сообщает издание Dom2Life.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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