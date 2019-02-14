«Он связывал меня, брил брови и даже хотел застрелить»: звезда сериала «Интерны» рассказала о пытках бывшего мужа

Актриса, известная любителям кино по сериалам «Проклятый рай», «Маруся», «Интерны» на днях стала героиней программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Она рассказала, что, несмотря на то, что всегда пользовалась вниманием у мужчин, ее личная жизнь складывалась не очень удачно. Звезда сериалов была несколько раз замужем. Кроме того, один из ее мужчин оказался настоящим тираном. В 1990-х Куделинская познакомилась с неким Владом (звезда предпочла не называть фамилию избранника). Чем занимается ее возлюбленный актриса узнала не сразу, тем более, что и сам молодой человек не сильно любил распространяться на этот счет. Гораздо позже выяснилось, что Влад связан с криминальным миром. Марина решила оборвать отношения, но не тут-то было.

«Когда я ему сказала, что не буду с ним жить, он связал мне руки, побрил брови и постриг меня. А однажды Влад привязал меня к дереву — тогда он хотел меня застрелить!» — вспоминает тезвезда. Спастись от жестокого возлюбленного Марине помог лишь несчастный случай. Во время бандитских разборок мужчину застрелили, причем на глазах актрисы. «Я знала, что все этим и кончится», —подвела печальный итог Куделинская.

Эти отношения так опустошили актрису, что она думала, что больше не готова будет строить личное счастье, на это просто нет сил. Но уже скоро судьба послала ей замечательного мужчину, за которого она вскоре вышла замуж и родила ребенка. По ее признанию, это действительно сделало ее счастливой после череды неудачных романов.