2019-02-14T17:30:08+03:00
Звезды

Михеева из «Вечернего Урганта» раскаивается за то, что потушила священные благовония в кружке с чаем

В Бурятии возмущены поведением журналистки и потребовали извинений
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ведущая заявила, что готова принести извиненияВедущая заявила, что готова принести извиненияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Журналист программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева вызвала возмущение жителей Бурятии после того, как в очередном своем «Остром репортаже» потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем.

Инцидент случился, когда ведущие обсуждали сюжет о праздновании буддистского Нового года в Улан-Удэ.

«Палочку с благовониями мы даже сами не тушим — мы ее отламываем, и она сама догорает. А она взяла и кощунским образом потушила в чае. Это в первую очередь неуважение к нашему народу, к традициям и вообще ко всей нашей многонациональной республике», — сказал Намсараев в своем инстаграме.

«Пусть просит прощения за это кощунство, за такое мерзкое и туповатое поведение», — потребовал спортсмен.

Ведущая заявила, что готова принести извинения.

sanagachampsanagachamp
Видео по поводу репортажа аллы михеевой о праздновании Сагаалгаана в нашей республике, в котором она высмеяла наши традиции и тем самым высказала неуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы как религия, традиции не надо шутить! Сагаалгаан для нас священный праздник, и мы не позволим его оскорблять! Пусть извинится перед Сангхой и всем народом республики Бурятия! Просьба тем кто не равнодушен тоже выложить видео с #извинисьмихеева и распространить информацию! Грубо говоря не надо все хавать, будьте мужчинами выскажите свое мнение! Здесь не идёт речь про разжигание какого либо конфликта, а лишь про хамское поведение ведущей! #извинисьмихеева #Сагаалгаан #неуважениектрадициям
459 отметок «Нравится»60 комментариевInstagram

«Если мы обидели чем-то традиции Бурятии, мы обязательно принесем извинения. Но, конечно же, мы не знали каких-то тонкостей, как это нужно делать. Только поэтому это произошло. Будем разбираться», — заявила Михеева в интервью «Говорит Москва».

Напомним, год назад участницам Comede woman пришлось извиняться перед ингушами за юмористическую сценку из программы, где описываются рабочие моменты эскорт-службы, а одним из персонажей являлась девушка из Ингушетии.

depelsinov82depelsinov82
Масленица в Ялуторовске. Давай Алла давай.... #алламихеева #вечернийургант #масленица #ялуторовск #масленицавядуторовске
16 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Россия, Турция и Иран будут придерживаться астанинского процесса
Свадебный кабриолет с автографом Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро
В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что заболела из-за постоянного стресса
Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы
В США пять человек пострадали в результате турбулентности во время авиаперелета
Встреча Путина и Роухани началась с перебоем в системе перевода
В Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи могло быть сожжено в Стамбуле
Два пассажирских "Боинга" столкнулись во Внуково
Блогерша предложила запретить продажу сладкого после 18:00
Британский студент лишился зубов из-за любви к энергетикам
Сенатор Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации
Столтенберг рассказал об увеличении присутствия НАТО в Черном море
В Москву вернутся 12-градусные морозы
США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа
Великобритания может выйти из Евросоюза 29 марта
Появились фото с футбольного матча Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка"
Захарова: США следует задуматься над санкциями против самих себя
Число бедных россиян выросло почти на 4 миллиона за пять лет
В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским