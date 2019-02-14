Михеева из «Вечернего Урганта» раскаивается за то, что потушила священные благовония в кружке с чаем
Журналист программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева вызвала возмущение жителей Бурятии после того, как в очередном своем «Остром репортаже» потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем.
Инцидент случился, когда ведущие обсуждали сюжет о праздновании буддистского Нового года в Улан-Удэ.
«Палочку с благовониями мы даже сами не тушим — мы ее отламываем, и она сама догорает. А она взяла и кощунским образом потушила в чае. Это в первую очередь неуважение к нашему народу, к традициям и вообще ко всей нашей многонациональной республике», — сказал Намсараев в своем инстаграме.
«Пусть просит прощения за это кощунство, за такое мерзкое и туповатое поведение», — потребовал спортсмен.
Ведущая заявила, что готова принести извинения.
«Если мы обидели чем-то традиции Бурятии, мы обязательно принесем извинения. Но, конечно же, мы не знали каких-то тонкостей, как это нужно делать. Только поэтому это произошло. Будем разбираться», — заявила Михеева в интервью «Говорит Москва».
Напомним, год назад участницам Comede woman пришлось извиняться перед ингушами за юмористическую сценку из программы, где описываются рабочие моменты эскорт-службы, а одним из персонажей являлась девушка из Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU