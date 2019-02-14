Стас Костюшкин устроил романтический вечер жене

Вместе с младшим сыном Мироном Стас Костюшкин с женой Юлей посетили научно-развлекательное шоу «Кругосветное путешествие» - единственное в России представление с участием красавиц-косаток, а также других морских обитателей: моржей, дельфинов, морских львов и белухи.

- Мы решили восстановить те чувства, которые были раньше, еще далекие 15 лет назад, - рассказал Стас. - Я долго думал, чтобы сделать такого, чтобы удивить Юлю и придумал сводить ее в океанариум «Москвариум». Здесь реально достойное мировое шоу. У Юли сестра работает в Цирке дю Солей, и даже она была в сильнейшем восторге от шоу в «Москвариуме». Правда, пробирает до мурашек, гордимся, что у нас есть такое шоу, и такое потрясающее место.

В День святого Валентина певец вместе с супругой посетил «Москвариум» на ВДНХФото: Личный архив

Помимо представления супруги посетили Центр плавания с дельфинами и пообщались с его обитателями Сири и Молли. В честь визита звездной семьи дельфины показали уникальные трюки и исполнили свой «музыкальный хит». Стас поблагодарил млекопитающих за необычный «концерт» и пообещал подумать насчет их продюсирования.

Трехлетний Мирон вместе с мамой, под чутким руководством тренеров, смогли с бортика бассейна прикоснуться к дельфинам и даже освоить несколько команд. Молли и Сири с удовольствием поиграли с мальчиком в мяч, показали свой фирменный каскад прыжков и покружились в танце.

- Мирон очень впечатлительный мальчик, - призналась нам Юля. - Он никогда еще не видел так близко морских животных, и такого размера аквариум, где обитают акулы. Он был в восторге, впрочем, как и мы со Стасом.