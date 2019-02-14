2019-02-14T07:09:06+03:00
Звезды

Как набрать 20 килограммов к свадьбе

Синонимы и антонимы Берлинского кинофестиваля
Стас ТЫРКИН
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Кино «Покажи плоть» рассказывает об интересном местном обычае - совершенно чудовищном с точки зрения европейского человека.Кино «Покажи плоть» рассказывает об интересном местном обычае - совершенно чудовищном с точки зрения европейского человека.
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Бывший израильский солдат вынужден начинать свою жизнь в Париже в буквальном смысле с чистого листа - у него украли все, он абсолютно голый, у него нет ничего кроме прожитых им историй в стране, которую он хочет поскорее забыть, штудируя французский словарь и повторяя без конца синонимы разных французских слов. Его истории как разу нужны молодому французу-писателю, у которого, наоборот, в жизни есть все, но нет ничего интересного. Он даже свою по-французски раскрепощенную подругу готов ему уступить для организации фиктивного брака, но воинственный настрой гостя французской столицы, не нашедшего здесь ни торжества демократии, ни идеалов свободы, в конечном итоге разрушает их дружбу. Неровный, но очень интересный, парадоксальный и совершенно непредсказуемый, с кучей режиссерских идей, современный кинороман «Синонимы» Надава Лапида выдержит не один просмотр - о таких раньше говорили: «дает пищу для размышлений».

Современный кинороман «Синонимы» Надава Лапида выдержит не один просмотр.

Современный кинороман «Синонимы» Надава Лапида выдержит не один просмотр.

Сюжеты стран третьего мира дают еще большую пищу для размышлений кинематографистам из стран «первого». Итальянка Микела Окипинти отправилась в Мавританию, откуда вернулась с любопытной вещью для внеконкурсной берлинской «Панорамы» под названием «Покажи плоть» (Flesh Out). Кино рассказывает об интересном местном обычае - совершенно чудовищном с точки зрения европейского человека, придерживающегося ЗОЖ. Выданную без спроса замуж девушку перед свадьбой заставляют толстеть, ибо тамошние женихи любят невест в теле. Главной героине, Вериде, удается за три месяца благодаря десяти(!)-разовому питанию, в том числе среди ночи, набрать 18 кг, но ее матери не хватает еще двух. Отчаявшаяся невеста, начинает сопротивляться, но мама отводит ее к знахарке, у которой свои приемы борьбы с не желающими округляться девицами. Вплоть до насильственных. Удивительно, насколько разнообразен мир, как отличаются в нем и стандарты красоты, и манеры поведения, и количество потребления кускуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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