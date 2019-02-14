Картельный сговор с ОПЕК принес России шесть триллионов рублей
Без сделки со всеми нефтяными экспортерами цена «черного золота» на мировом рынке могла бы упасть до 25 долларов за баррель. Такое заявление во время Российского инвестиционного форума в Сочи сделал министр энергетики России Александр Новак.
- Перепроизводство было бы достаточно большим, значительно выросли бы запасы. В итоге давление на цены было бы очень сильное. Как пример - в 2016 году цены в начале года доходили до уровня 25 долларов. Не исключаю, что без сделки ОПЕК+ могли быть достигнуты такие же показатели, - пояснил глава Минэнерго.
Напомним, в последние два года страны, входящие в картель ОПЕК и другие крупные производители сырья (в основном Россия) ведут общую политику. То есть договариваются об объемах экспорта нефти, чтобы не допускать дисбаланса между спросом и предложением. К примеру, в конце 2018 года страны заключили дополнительное соглашение. Они договорились сократить добычу еще на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Примерно 20% от этого объема приходится на Россию.
Напомним, общее производство нефти в мире составляет 100 млн. баррелей в сутки. Россия добывает примерно 11 млн. При этом все производители, включая нашу страну, получили прямую выгоду от сокращения.
- Мы считали очень консервативно: примерно по 10 долларов премии к каждому баррелю (по сравнению с той ценой, которая могла бы быть без картельного соглашения. - Ред.). В итоге дополнительные доходы бюджета за два года составили порядка шести триллионов рублей. А наши нефтяные компании заработали на этом 2 - 2,5 триллиона рублей, - заявил Новак.
Сейчас цена на нефть составляет 65 долларов за баррель. В прошлом году она поднималась до 80 долларов, но потом резко упала ниже уровня в 60 долларов. После этого страны ОПЕК и Россия договорились снова снизить добычу. Это остановило снижение и увеличило стоимость «черного золота».
ИСТОЧНИК KP.RU
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