2019-02-14T12:47:05+03:00
Экономика

Картельный сговор с ОПЕК принес России шесть триллионов рублей

В такую сумму оценил дополнительные доходы бюджета глава Минэнерго Александр Новак
Евгений БЕЛЯКОВ
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Глава Минэнерго Александр Новак.Глава Минэнерго Александр Новак.Фото: REUTERS
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Без сделки со всеми нефтяными экспортерами цена «черного золота» на мировом рынке могла бы упасть до 25 долларов за баррель. Такое заявление во время Российского инвестиционного форума в Сочи сделал министр энергетики России Александр Новак.

- Перепроизводство было бы достаточно большим, значительно выросли бы запасы. В итоге давление на цены было бы очень сильное. Как пример - в 2016 году цены в начале года доходили до уровня 25 долларов. Не исключаю, что без сделки ОПЕК+ могли быть достигнуты такие же показатели, - пояснил глава Минэнерго.

Напомним, в последние два года страны, входящие в картель ОПЕК и другие крупные производители сырья (в основном Россия) ведут общую политику. То есть договариваются об объемах экспорта нефти, чтобы не допускать дисбаланса между спросом и предложением. К примеру, в конце 2018 года страны заключили дополнительное соглашение. Они договорились сократить добычу еще на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Примерно 20% от этого объема приходится на Россию.

Напомним, общее производство нефти в мире составляет 100 млн. баррелей в сутки. Россия добывает примерно 11 млн. При этом все производители, включая нашу страну, получили прямую выгоду от сокращения.

- Мы считали очень консервативно: примерно по 10 долларов премии к каждому баррелю (по сравнению с той ценой, которая могла бы быть без картельного соглашения. - Ред.). В итоге дополнительные доходы бюджета за два года составили порядка шести триллионов рублей. А наши нефтяные компании заработали на этом 2 - 2,5 триллиона рублей, - заявил Новак.

Сейчас цена на нефть составляет 65 долларов за баррель. В прошлом году она поднималась до 80 долларов, но потом резко упала ниже уровня в 60 долларов. После этого страны ОПЕК и Россия договорились снова снизить добычу. Это остановило снижение и увеличило стоимость «черного золота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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