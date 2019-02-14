2019-02-14T13:24:13+03:00
Экономика

В Московской области построят заводы, перерабатывающие мусор в энергию

4 новых предприятия с пользой утилизируют четверть от всех отходов в регионе
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Трубы мусоросжигательного завода в немецком Аугсбурге.Трубы мусоросжигательного завода в немецком Аугсбурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московской области появится 4 мусоросжигательных завода, которые будут перерабатывать твердые отходы в энергию. Об этом на Российском инвестиционном форуме подписали соглашение Внешэкономбанк, Газпромбанк и компания «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех). Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Завершить строительство планируют в 2021-2022 году.

Общая мощность предприятий составит 2,8 млн тонн отходов в год – это около четверти объема мусора в Московском регионе.

Заводы строятся по японско-швейцарской технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию. В результате в регионе будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

- Аналогичные предприятия мы можем наблюдать в разных городах мира, там, где с отходами нет проблем, их жители радуются, потому что экология абсолютно чистая, современная. Заводы по термической переработке — это важный элемент в истории переработке отходов. Он позволяет сделать глубину переработки выше 80%. А самая важное — в некоторых территориях — прийти к нулевому захоронению отходов, — сказал Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест » .

ИСТОЧНИК KP.RU

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