В Московской области построят заводы, перерабатывающие мусор в энергию

В Московской области появится 4 мусоросжигательных завода, которые будут перерабатывать твердые отходы в энергию. Об этом на Российском инвестиционном форуме подписали соглашение Внешэкономбанк, Газпромбанк и компания «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех). Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Завершить строительство планируют в 2021-2022 году.

Общая мощность предприятий составит 2,8 млн тонн отходов в год – это около четверти объема мусора в Московском регионе.

Заводы строятся по японско-швейцарской технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию. В результате в регионе будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

- Аналогичные предприятия мы можем наблюдать в разных городах мира, там, где с отходами нет проблем, их жители радуются, потому что экология абсолютно чистая, современная. Заводы по термической переработке — это важный элемент в истории переработке отходов. Он позволяет сделать глубину переработки выше 80%. А самая важное — в некоторых территориях — прийти к нулевому захоронению отходов, — сказал Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест » .