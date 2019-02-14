День сердец: 14 февраля россиян призывают поддержать детей с врожденным пороком сердца

Сердца в этот день напоминают не только о романтике, но и о важной проблеме. 14 февраля отмечается День святого Валентина, а также международный День распространения информации о врожденном пороке сердца.

В нашей стране 1% детей рождается с этим заболеванием. С 2002 года им помогает благотворительный фонд «Детские сердца». Он оплачивает дорогостоящие операции малышам с врожденным пороком сердца.

14 февраля фонд решил напомнить о том, как важно вовремя выявлять это заболевание. Ведь в борьбе с ним главный союзник - время. Диагностированный на ранних стадиях порок сердца в большинстве случаев излечивается полностью.

- Конечно, все дети с врождёнными пороками сердца должны быть прооперированы до пяти лет, - отмечает директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант. – Но иногда пороки сердца определяют только в военкоматах. Головокружение, усталость, посинение носогубного треугольника у ребёнка – симптомы, на которые родители часто не обращают внимание, списывают на быстрый рост. У нас в фонде последнее время появляется много мальчишек с пороками сердца сразу после военкомата. А буквально месяц назад к нам обратился за советом человек 52 лет, которому только в этом возрасте поставили диагноз ВПС, хотя он всегда чувствовал себя плохо, но не проходил обследование у кардиолога. Поэтому будьте внимательны не только к своим детям, но и к своему организму, берегите себя!

КАК ПОМОЧЬ

14 февраля фонд «Детские сердца» запустил несколько благотворительных акций:

1. Сделать стрижку и помочь детям

Половину всей выручки за 14 февраля салон красоты LoveStory передаст в благотворительный фонд Детские сердца. Посетителей также ждет беспроигрышная лотерея, шампанское и угощения. А всех обладателей кудрявых шевелюр - еще и скидка 20% на стрижку с укладкой.

Половина выручки салона пойдет на помощь детям Фото: предоставлено фондом «Детские сердца»

2. Получить купон за пожертвование

Проект «Объединим сердца для помощи детям!» создали компания eBay и Благо.ру. Всем, кто сделает пожертвование от 100 рублей, eBay подарит купон на 3$; и купон на 10$ за пожертвование от 500 рублей.

3. Подружиться с бобром

«Бобёр влюблен, поэтому слегка заторможен» - забавного зверька придумала художница Татьяна Задорожняя. Он стал символом благотворительного проекта блогера Татьяны Буцкой «Марафон бобра», который теперь проходит в пользу фонда «Детские сердца». Все средства, вырученные на аукционе за вещи для мам и детей, пойдут на помощь тяжелобольным малышам.

Забавного бобра нарисовала художница Татьяна Задорожняя Фото: предоставлено фондом «Детские сердца»

4. Показать свое сердце

Фонд «Детские сердца» запустил в соцсетях флешмоб «Где сердце?». Его цель - напомнить родителям о важности ранней диагностики, а обществу - о том, как нужна помощь детям с пороком сердца.

Принять участие просто: приложить кулачок к груди, сделать фото и опубликовать его на своей странице в инстаграме с хештегом #гдесердце. 16 февраля с помощью генератора случайных чисел на страницах фонда Instagram и FB будет определен счастливчик, который сможет пройти бесплатное обследование сердцав Семейной клинике.

Флешмоб «Где сердце?» призван напомнить родителям о важности ранней диагностики, а обществу - о том, как нужна помощь детям с пороком сердца. Фото: предоставлено фондом «Детские сердца»

5. Помогать в любой день в году

Помогать подопечным фонда "Детские сердца" можно независимо от дат на календаре. Для этого нужно отправить СМС с любой суммой пожертвование на короткий номер 7195, либо оформить регулярный платёж на сайте фонда

КСТАТИ

Как распознать порок сердца у ребёнка?

Медицинский эксперт благотворительного фонда «Детские сердца», кандидат медицинских наук, кардиолог Екатерина Бокерия:

- При любых жалобах ребёнка на боль в груди необходимо обследовать его у кардиолога. Если активный ребёнок после вирусной инфекции стал более спокойный, не выдерживает прежней нагрузки и чаще устаёт, это тоже повод пойти к кардиологу. Также обязателен поход к доктору, если ребёнок потеет, у него изменяется цвет кожных покровов. Что касается младенцев, на первом месяце жизни необходимо сделать ЭКГ, а потом ещё одно обследование - в год.