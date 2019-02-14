Готова ли российская экономика к новым санкциям

США снова грозят России санкциями. В конгресс снова поступил законопроект, который предлагает ужесточить торговые ограничения против наших отраслей. По удар могут попасть нефтегазовые компании и крупнейшие банки. Кроме того, американцы хотят запретить другим странам вкладывать деньги в Россию, покупаю наши гособлигации. Насколько страшны новые санкции?

- Мы создали необходимую базу, чтобы иметь возможность реагировать на санкции, быть готовыми к ним, - сказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестфорума в Сочи. - Несколько этапов таких санкций мы уже проходили. Если говорить о нашем госдолге, мы видим обратный процесс. Иностранные инвесторы проявляют к нему большой интерес. Сами себе в ногу выстрелят.

Напомним, на днях Минфин разместил гособлигации на рекордную сумму - 42 млрд. рублей. А рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг страны до инвестиционного уровня. То есть, зарубежные инвесторы, наоборот, воспринимают вложения в Россию прибыльными и относительно защищенными. Отсюда и высокий спрос.

- Даже если какие-то законы будут приняты, у нас большой опыт работы в условиях санкций, - заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. - Мы гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны. Поэтому эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он сейчас будет гораздо меньше.

- Риски, конечно, увеличились. Но я бы не хотел сейчас оценивать их степень, - заявил глава Сбербанка Герман Греф. - Очень тяжело предсказывать течение политических процессов в США. Но готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций.

Министр энергетики Александр Новак считает, что вероятность энергетических санкций невелика.

- Россия является крупнейшим поставщиком энергии для европейских и азиатских стран. В этих условиях говорить, что будут вводится санкции против обычной добычи — это странно. Кто тогда обеспечит их ресурсами? По нефти мы добываем 11% (в мире. - Ред.), по газу - еще больше. Никто это не сможет заместить. На мой взгляд, это радикальные, маловероятные предложения, - считает министр. - Я не хочу гадать и комментировать то, чего пока нет. Но в любом случае наши предприятия и компании справятся, даже не сомневайтесь.

Конгресс США планирует рассмотреть законопроект о новых санкциях против России в ближайшие недели. Вчера российский фондовый рынок и курс рубля отреагировали на эту новость небольшим снижением - на 2%. Значит, инвесторы тоже опасаются санкций, но не сильно.