2019-02-14T14:01:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

С 57-летним местным жителем погибший враждовал более пяти лет [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве Дмитрия Грибова.В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве Дмитрия Грибова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Версия о том, что убийство общественника и ярого борца с коррупцией Дмитрия Грибова связано с его профессиональной деятельность не подтвердилась. На днях был задержан 57-летний житель поселка Виноградово Московской области, который был давним врагом погибшего.

Однако к коррупции ссора двух мужчин не имеет никакого отношения. Все началось с "дорожных войн". Еще в 2013 году Дмитрий Грибов, руководитель районного отделения Центра по борьбе с коррупцией, за рулем своего автомобиля сбил молодого парня на скутере. За сына, который получил травмы, заступился отец. Мужчина требовал денежную компенсацию, но договориться полюбовно так и не удалось.

Спустя год обидчика сына он решил проучить кулаком. Дмитрий Грибов тогда попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело. В итоге 57-летний мужчина оказался в тюрьме. Но на этом конфликт не был исчерпан. Мужчины писали друг на друга жалобы и бесконечно ругались. После очередной ссоры подозреваемый спланировал преступление.

С ним был сообщник, личность которого пока не установлена. Вооружившись бейсбольными битами 11 февраля во дворе многоэтажного дома в посёлке Виноградово они избили Дмитрия Грибова. От полученных травм он скончался в больнице.

Дмитрия Грибова в подъезде ждали двое мужчин в черных масках. Фото: Личный архив

Дмитрия Грибова в подъезде ждали двое мужчин в черных масках.Фото: Личный архив

Видео с места убийства антикоррупционера.

- К настоящему времени задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъята одежда с явными следами преступления, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по московской области.

Мужчина уверяет, что не хотел убивать Дмитрия Грибова. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго участника нападения. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - пояснили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье люди в масках до смерти забили борца с коррупцией

Жители многоэтажки в Воскресенском районе Подмосковья стали свидетелями жестокого нападения. Все произошло в понедельник, 11 февраля. В тот вечер общественник и ярый борец с коррупцией Дмитрий Грибов приехал навестить маму. Но в подъезде его ждали двое мужчин в черных масках. В руках у них были бейсбольные биты. Избиение продолжалось до тех пор, пока мужчина не потерял сознание. Заступиться за него никто из соседей так и не решился (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках
Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо
Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США
Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии
Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян
Умер Сергей Захаров, народный артист России
РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян
Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены
В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации