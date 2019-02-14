В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

Версия о том, что убийство общественника и ярого борца с коррупцией Дмитрия Грибова связано с его профессиональной деятельность не подтвердилась. На днях был задержан 57-летний житель поселка Виноградово Московской области, который был давним врагом погибшего.

Однако к коррупции ссора двух мужчин не имеет никакого отношения. Все началось с "дорожных войн". Еще в 2013 году Дмитрий Грибов, руководитель районного отделения Центра по борьбе с коррупцией, за рулем своего автомобиля сбил молодого парня на скутере. За сына, который получил травмы, заступился отец. Мужчина требовал денежную компенсацию, но договориться полюбовно так и не удалось.

Спустя год обидчика сына он решил проучить кулаком. Дмитрий Грибов тогда попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело. В итоге 57-летний мужчина оказался в тюрьме. Но на этом конфликт не был исчерпан. Мужчины писали друг на друга жалобы и бесконечно ругались. После очередной ссоры подозреваемый спланировал преступление.

С ним был сообщник, личность которого пока не установлена. Вооружившись бейсбольными битами 11 февраля во дворе многоэтажного дома в посёлке Виноградово они избили Дмитрия Грибова. От полученных травм он скончался в больнице.

Дмитрия Грибова в подъезде ждали двое мужчин в черных масках.Фото: Личный архив

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691454" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства антикоррупционера.

- К настоящему времени задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъята одежда с явными следами преступления, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по московской области.

Мужчина уверяет, что не хотел убивать Дмитрия Грибова. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго участника нападения. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - пояснили в СК.

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