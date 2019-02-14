2019-02-14T13:57:17+03:00
Экономика

ВЭБ.РФ и «Россети» договорились оцифровать электросетевой комплекс

На Российском инвестиционном форуме в Сочи обозначены приоритетные направления долгосрочного сотрудничества
Антон БАЛУЕВ
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Павел Ливинский (слева) и Игорь Шувалов подписали меморандум о сотрудничестве. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"Павел Ливинский (слева) и Игорь Шувалов подписали меморандум о сотрудничестве. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
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Меморандум о партнерстве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса подписали генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

ВЭБ будет финансировать проекты развития и внедрения цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

-Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке, – отметил Игорь Шувалов.

С помощью своих финансовых инструментов банк будет не только стимулировать спрос, но и производство продукции для компаний группы «Россети».

-Для нас очень важно иметь такого надежного партнера. «Россети» заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для электросетевого комплекса. Убежден, что объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом, – отметил Павел Ливинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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