УЕФА объяснила, почему судья после видеоповтора отменил гол в матче Лиги чемпионов «Аякс» - «Реал»

В первом же туре Лиги чемпионов, где использовалась система ВАР (VAR - Video assistant referee), произошел грандиозный скандал. Судья матча «Аякс» - «Реал» Дамир Скомина после просмотра видеоповтора отменил гол защитника голландцев Николаса Тальяфико.

По футбольным понятиям мяч был забит правильно, тысячи таких раньше были засчитаны. Собственно, и сами мадридцы, включая вратаря Тибо Куртуа, который был отыгран, даже и не спорили. Но судья все же решил проверить, не было ли в момент удара положения вне игры. А потом вдруг усмотрел и другое нарушение. Болельщики и футболисты «Аякса» были возмущены. Игра яркой молодой голландской команды была сломлена, и «Реал» довел матч до победы (2:1).

Страсти накалились до того, что УЕФА, который обычно не комментирует судейские решения, вынужден был выступить с заявлением:

- Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, - отметили в УЕФА.

Вот так инструкция и видеокамера испортили хороший матч, после чего все заговорили о том, что технический прогресс убивает футбол.