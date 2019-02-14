США вновь готовят России «санкции из ада»

После небольшого перерыва американские сенаторы вновь взялись за обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. В этот раз законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» подготовили демократи Боб Менендес, Бен Кардин, Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. Цель нового санкционного проекта — наказать Россию за вмешательство в американские выборы и агрессию на Украине (здесь сенаторы имеют ввиду инцидент в Керченском проливе).

Нынешний проект — более жесткая версия законопроекта, представленного в августе прошлого года. Тот пакет ограничительных мер получил название «санкции из ада», а его публикация вызвала панику на российском рынке: рубль упал более чем на 10%.

Новый законопроект предполагает введение экономический санкций против российских банков, которые, по мнению Вашингтона, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран». Против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами нашей страны и против российского госдолга. Также предполагается введение персональных санкций против 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков в Керченском проливе.

Отдельным пунктом в законопроекте проходит требование к Госдепартаменту США определить — заслуживает ли Россия статуса государства-спонсора терроризма.

На возможные антироссийские санкции уже отреагировали в Москве.

— Это уже медицинский случай. Сенату США надо задуматься о санкциях против самих себя, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Если говорить серьёзно, то нужно ставить вопрос, когда же американское общество займётся оценкой собственных действий на международной арене. Вот с этого американским сенаторам и конгрессменом следовало бы начать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 14 февраля 2019 г. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в свою очередь, что Центробанк и правительство уже приняли необходимы меры на случай введения санкций против российских банков.

- Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках, - заверил Силуанов. - Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят.