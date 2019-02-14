2019-02-14T15:03:12+03:00
В мире

США вновь готовят России «санкции из ада»

Очередной пакет ограничительных мер коснется банков и энергетических проектов РФ
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американские сенаторы готовят новый пакет антироссийских санкций.Американские сенаторы готовят новый пакет антироссийских санкций.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После небольшого перерыва американские сенаторы вновь взялись за обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. В этот раз законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» подготовили демократи Боб Менендес, Бен Кардин, Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. Цель нового санкционного проекта — наказать Россию за вмешательство в американские выборы и агрессию на Украине (здесь сенаторы имеют ввиду инцидент в Керченском проливе).

Нынешний проект — более жесткая версия законопроекта, представленного в августе прошлого года. Тот пакет ограничительных мер получил название «санкции из ада», а его публикация вызвала панику на российском рынке: рубль упал более чем на 10%.

Новый законопроект предполагает введение экономический санкций против российских банков, которые, по мнению Вашингтона, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран». Против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами нашей страны и против российского госдолга. Также предполагается введение персональных санкций против 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков в Керченском проливе.

Отдельным пунктом в законопроекте проходит требование к Госдепартаменту США определить — заслуживает ли Россия статуса государства-спонсора терроризма.

На возможные антироссийские санкции уже отреагировали в Москве.

— Это уже медицинский случай. Сенату США надо задуматься о санкциях против самих себя, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Если говорить серьёзно, то нужно ставить вопрос, когда же американское общество займётся оценкой собственных действий на международной арене. Вот с этого американским сенаторам и конгрессменом следовало бы начать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 14 февраля 2019 г. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 14 февраля 2019 г. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в свою очередь, что Центробанк и правительство уже приняли необходимы меры на случай введения санкций против российских банков.

- Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках, - заверил Силуанов. - Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США
К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре [полная версия только на kp.ru]
Новости 24
Захарова: США следует задуматься над санкциями против самих себя
Число бедных россиян выросло почти на 4 миллиона за пять лет
В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках
Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо
Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США
Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии
Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян
Умер Сергей Захаров, народный артист России
РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян
Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены
В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации