2019-02-14T14:28:43+03:00
Экономика

Андрей Воробьев: Цифровизация госуслуг — экономия денег и времени

Губернатор Московской области поделился опытом развития современных технологий в регионе на инвестфоруме в Сочи
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Герман Греф (справа) Андрею Воробьеву (второй слева): «Не перестаю удивляться с какой скоростью у вас вводят все новые и новые сервисы». Автор фото: Иван ВОДОПЬЯНОВ.Герман Греф (справа) Андрею Воробьеву (второй слева): «Не перестаю удивляться с какой скоростью у вас вводят все новые и новые сервисы». Автор фото: Иван ВОДОПЬЯНОВ.
Изменить размер текста:

Глава Московской области Андрей Воробьев принял участие в сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на инвестфоруме в Сочи, модератором которой выступил президент «Сбербанка» Герман Греф. Губернатор отметил, что в регионе успешно развивается программа «Цифровое Подмосковье». В настоящее время на Сочи-2019 Московская область презентует проект «Центр управления регионом», в котором представлено 30 сервисов в таких сферах как здравоохранение, образование, социальная помощь, ЖКХ, госуслуги, «Добродел».

«Я бы хотел сформулировать для чего нужна цифровизация. Первое – экономить деньги, второе – время, и третье – цифровизация в государственных и муниципальных услугах истребляет коррупцию, - пояснил Андрей Воробьев. - Любое избыточное присутствие чиновника, отсутствие четкого алгоритма действий ведет к волоките и разного рода проблемам. Наша задача в регионе - внимательно оцифровывать услуги, делать так, чтобы они были абсолютно понятны и удобны каждому жителю. Для того, чтобы это работало, должна быть IT-платформа. У нас это «Добродел». Он помогает решать огромное количество вопросов и задач».

На сегодня в системе «Добродел» зарегистрирован каждый десятый житель Подмосковья. На портале голосуют за дороги, дворы, общественные пространства, которые необходимо включить в областные программы ремонта и реконструкции. Причем, на сегодня пользователь может проследить весь путь своего обращения.

«На портале «Добродел» каждую неделю прибавляется по 15-16 тыс человек. В 2018-м количество регистраций было 5-7 тыс в неделю. К концу первого полугодия ожидается около 1 млн активных участников. Такой рост обусловлен тем, что система работает, что глава каждого муниципалитета каждую свою рабочую неделю начинает с «Добродела», - отметил Андрей Воробьев.

Герман Греф отметил эффективную работу по внедрению современных цифровых решений в Подмосковье.

«Московская область является одним из лидеров цифровизации. Я не перестаю удивляться с какой скоростью здесь вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли на ЖКХ, потом - образование и так далее. Этот опыт является одним из самых продвинутых опытов в стране», - поделился наблюдениями глава Сбера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи-2019: Российский инвестиционный форум»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Российский инвестиционный форум посвящен реализации нацпроектов
14 – 15 февраля на форум в Сочи приезжают губернаторы практически всех российских территорий, мэры городов, топ-менеджеры российских и зарубежных корпораций, банкиры, бизнесмены из более чем 60 стран, лидеры мнений русскоязычного пространства и не только
Вероника Скворцова специально для «КП»: Чтобы стать долгожителем, нужно соблюдать 4 принципа
Министр здравоохранения России и другие ведущие эксперты - участники Форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» рассказали, что нам требуется для здорового долголетия
Новости 24
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках
Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо
Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США
Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии
Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян
Умер Сергей Захаров, народный артист России
РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян
Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены
В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации