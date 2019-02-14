Андрей Воробьев: Цифровизация госуслуг — экономия денег и времени

Глава Московской области Андрей Воробьев принял участие в сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на инвестфоруме в Сочи, модератором которой выступил президент «Сбербанка» Герман Греф. Губернатор отметил, что в регионе успешно развивается программа «Цифровое Подмосковье». В настоящее время на Сочи-2019 Московская область презентует проект «Центр управления регионом», в котором представлено 30 сервисов в таких сферах как здравоохранение, образование, социальная помощь, ЖКХ, госуслуги, «Добродел».

«Я бы хотел сформулировать для чего нужна цифровизация. Первое – экономить деньги, второе – время, и третье – цифровизация в государственных и муниципальных услугах истребляет коррупцию, - пояснил Андрей Воробьев. - Любое избыточное присутствие чиновника, отсутствие четкого алгоритма действий ведет к волоките и разного рода проблемам. Наша задача в регионе - внимательно оцифровывать услуги, делать так, чтобы они были абсолютно понятны и удобны каждому жителю. Для того, чтобы это работало, должна быть IT-платформа. У нас это «Добродел». Он помогает решать огромное количество вопросов и задач».

На сегодня в системе «Добродел» зарегистрирован каждый десятый житель Подмосковья. На портале голосуют за дороги, дворы, общественные пространства, которые необходимо включить в областные программы ремонта и реконструкции. Причем, на сегодня пользователь может проследить весь путь своего обращения.

«На портале «Добродел» каждую неделю прибавляется по 15-16 тыс человек. В 2018-м количество регистраций было 5-7 тыс в неделю. К концу первого полугодия ожидается около 1 млн активных участников. Такой рост обусловлен тем, что система работает, что глава каждого муниципалитета каждую свою рабочую неделю начинает с «Добродела», - отметил Андрей Воробьев.

Герман Греф отметил эффективную работу по внедрению современных цифровых решений в Подмосковье.

«Московская область является одним из лидеров цифровизации. Я не перестаю удивляться с какой скоростью здесь вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли на ЖКХ, потом - образование и так далее. Этот опыт является одним из самых продвинутых опытов в стране», - поделился наблюдениями глава Сбера.