Перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля 2019: Что ждет пассажиров подземки

В эту субботу, 16 февраля, закроют участок Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиры не смогут попасть на пять станций красной ветки - «Красносельскую», «Сокольники», «Преображенскую площадь», «Черкизовскую» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Между закрытыми станциями будут ездить бесплатные автобусы компенсационного маршрута с табличкой КМ. Они станут курсировать каждую минуту с остановками у павильонов подземки. По обычному расписанию этот отрезок метро начнет работать в понедельник, 25 февраля, в 5.30 утра.

Неудобства придется терпеть из-за строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Метростроевцы прокладывают северо-восточный участок БКЛ, который проходит как раз под станцией «Сокольники». На нем разместят шесть новых станций - «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска БКЛ пассажиры смогут экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города. Также разгрузится Сокольническая линия.

ЧТО ЕЩЕ

Ограничения будут действовать не только в подземке, но и на соседних с закрытым участком улицах - с 2.30 ночи 16 февраля по 4.30 утра 25 февраля. При этом временно поменяется расписание наземки, правила проезда общественного и личного транспорта в районах Басманный, Сокольники и Преображенское.

Изменения выглядят так:

1. Для свободного проезда наземки перекроют некоторые участки улиц (Внимание! Машины местных жителей пропускать сюда будут):

- ул. Краснопрудная - от д. 6, торговый центр «Московский» до ул. В. Красносельская;

- ул. Краснопрудная - от ул. В. Красносельская до Третьего транспортного кольца;

- ул. Русаковская - от Третьего транспортного кольца до ул. Стромынка;

- ул. Стромынка - от ул. Русаковская до ул. Преображенская;

- ул. Преображенская - от ул. Стромынка до ул. Б. Черкизовская;

- 2-й Полевой пер. - от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская;

- ул. Барболина - от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская;

- ул. Бабаевская - от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская;

- дублер ул. Б. Черкизовская - от ул. 2-я Пугачевская до Окружного пр-да;

- Окружной пр-д - от Хапиловского пр-да до съезда с Окружного пр-да на ул. Б. Черкизовская в сторону центра;

- съезд с ул. Халтуринская на ул. Б. Черкизовская в сторону центра.

2. Полностью для всех машин закроют такие участки:

- Рязанский пр-д - от Комсомольской пл. до Южного пр-да;

- Краснопрудный пер. - в районе пересечения с ул. Краснопрудная;

- 2-й Новый пер. - в районе пересечения с ул. Краснопрудная;

- ул. 2-я Леснорядская - в районе пересечения с ул. Русаковская;

- Газовский пер. - в районе пересечения с ул. Русаковская;

- Леснорядский пер. - в районе пересечения с ул. Русаковская;

- ул. Гастелло - в районе пересечения с ул. Русаковская;

- ул. 1-я Боевская - в районе пересечения с ул. Стромынка;

- Стромынский пер. - в районе пересечения с ул. Стромынка;

- ул. Короленко - от ул. Стромынка до ул. Колодезная;

- 1-й Полевой пер. - от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская;

- ул. М. Остроумовская - в районе пересечения с ул. Стромынка;

- 1-я ул. Бухвостова - в районе пересечения с ул. Преображенская.

3. Частично будут закрывать такие участки:

- ул. Маши Порываевой - в районе пересечения с ул. Каланчевская (1 из 2 полос);

- Комсомольская площадь (2 из 4 - 5 полос в каждом направлении);

- ул. В. Красносельская и ул. Н. Красносельская - в районе пересечения с ул. Краснопрудная (1 из 2 полос);

- ул. Жебрунова - в районе пересечения с ул. Русаковская (1 из 2 полос);

- ул. Матросская Тишина - в районе пересечения с ул. Стромынка (1 из 2 полос);

- ул. Электрозаводская - в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 2 полос);

- дублер Преображенской пл. - в районе д. 12/11, корп. 3 1-й ул. Бухвостова (1 из 2 полос);

- ул. Краснобогатырская - в районе пересечения с ул. Б. Черкизовская (1 из 3 полос);

- ул. Преображенский Вал - в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 4 полос);

- ул. Б. Черкизовская - от ул. Преображенская до ул. 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области);

- ул. Б. Черкизовская - от Окружного пр-да до ул. Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).

4. Закроют такие съезды:

- с Третьего транспортного кольца на ул. Русаковская и ул. Краснопрудная;

- с Преображенской наб. на ул. Преображенская в сторону области;

- с Русаковской наб. на ул. Стромынка в сторону центра;

- с ул. Суворовская на ул. Преображенская;

- с основного хода ул. Б. Черкизовская на дублер ул. Б. Черкизовская в районе д. 5А;

- с ул. Б. Черкизовская на Окружной пр-д;

- с Окружного пр-да на ул. Б. Черкизовская в центр и область.

При этом проезд жителей к домам будут контролировать сотрудники ГИБДД.

5. На маршруте трамвая № 13 сократят интервалы движения наполовину - до 5 минут в часы пик. При этом во время закрытия участка Сокольнической линии проезд на трамваях № 13 будет бесплатным. Линия проходит от Детского санатория (район Метрогородок) через станции «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Кроме того, для жителей района Богородское запустят автобусный маршрут № 86М. На нем можно будет прокатиться от метро «Бульвар Рокоссовского» до проспекта Буденного через станции метро «Преображенская площадь» и «Электрозаводская». За проезд нужно платить, как на обычных маршрутах наземки.

НА ЗАМЕТКУ

Варианты проезда для пассажиров метро во время закрытия красной ветки

Если привыкли пользоваться станцией подземки:

- «Бульвар Рокоссовского» - удобнее всего будет попасть в метро на одноименной станции МЦК;

- «Черкизовская» - удобнее будет воспользоваться станцией МЦК Локомотив;

- «Преображенская площадь» - быстрее всего будет доехать до станции МЦК Локомотив на бесплатном компенсационном маршруте КМ. Кроме того, можно добраться до станции «Семеновская» Арбатско-Покровской линии на любом из трамваев №№ 2, 11, 36, 46 (время в пути - 6 - 8 минут). До станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии ходят автобусы №№ 86, 86к, 171 и троллейбус № 14 (время в пути - 11 - 13 минут);

- «Сокольники» - можно доехать до станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии на любом из автобусов №№ т32 и 332 (время в пути - 6 - 8 минут).

БДИ!

На этих улицах могут появиться пробки

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает о возможных пробках на дорожных участках, соседних с закрытым отрезком Сокольнической линии:

- ул. Верхняя Красносельская;

- ул. Большая Черкизовская;

- ул. Нижняя Красносельская;

- ул. Бакунинская;

- ул. Жебрунова;

- ул. Щербаковская;

- ул. Спартаковская;

- Открытое ш.;

- ул. Краснобогатырская;

- ул. Сокольнический вал;

- ш. Энтузиастов.

Водителей просят заранее выбрать маршруты объезда и по возможности пересесть на общественный транспорт. Кроме того, в ЦОДД советуют автолюбителям сдвинуть свои поездки на личной машине на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра - до 6.30, для возвращения - после окончания вечернего часа пик, с 21.30.