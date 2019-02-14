2019-02-14T14:50:54+03:00
Экономика

Карачаево-Черкесия предлагает инвестировать в интенсивные сады и туризм

В Карачаево-Черкесии мягкий климат, плодородная почва, развитая инфраструктура, а самое главное - люди, которые готовы трудиться, - так говорят инвесторы, уже начавшие бизнес в республике
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Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетили яблоневый сад, высаженный в рамках реализации инвестпроекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике». Автор фото: Мурат ХУТОВ.Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетили яблоневый сад, высаженный в рамках реализации инвестпроекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике». Автор фото: Мурат ХУТОВ.
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Еще один важный момент: поддержка властей, которая осуществляется в полной мере, причем на протяжении всего времени реализации инвестпроектов.

В прошлом году совместными усилиями с инвесторами и зарубежными специалистами в области садоводства в Карачаево-Черкесии заложили первый в стране грушевый сад интенсивного типа. До конца года территория сада увеличится до 20 гектаров. Еще 200 гектаров засажены яблонями и другими фруктовыми деревьями, которые еще прошлой осенью поступили на торговые прилавки.

Первый урожай груши готовятся собирать уже в этом году. Российские груши, как и яблоки, местных сортов, - хороший ответ засилью на рынках страны импортных фруктов, серьезная заявка в плане обеспечения населения качественными и экологически чистыми продуктами отечественного производства.

Развитие интенсивного садоводства на территории республики стало возможно благодаря поддержке правительства республики и личному участию главы КЧР Рашида Темрезова.

- Для меня этот проект, который я сам лично курирую, важен не только с точки зрения промышленного производства фруктов, но, прежде всего, я его рассматриваю, как удачный старт возрождения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии, создания новых рабочих мест, - говорит Рашид Темрезов.

Проект стал знаковым в области инвестиций в сельскохозяйственную сферу республики. И его успех означает только одно: в Карачаево-Черкесии знают, как поддержать инвестора.

Не менее важный инвестпроект - «Строительство агропромышленного парка в Карачаево-Черкесской Республике». В его рамках создается площадка, которая позволит производителям сельхозпродукции без посредников перерабатывать и реализовывать свою продукцию. В настоящее время завершена предпроектная подготовка, начато строительство.

Автор фото: Мурат ХУТОВ.

Автор фото: Мурат ХУТОВ.

У региона широкий спектр возможностей для развития бизнеса и привлечения инвестиций не только в АПК, но и в промышленной области. В республике развито производство строительных материалов, в частности цемента, лёгкая промышленность, а также добывающая и деревообрабатывающая, вырабатывается гидроэнергия на нескольких ГЭС. Большое значение имеет туризм, альпинизм и курортная деятельность.

Сегодня в Карачаево-Черкесии активно реализуется целый ряд инвестпроектов в туристко-рекреационной сфере.

Один из примеров - «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай». Техническая готовность строящихся 8-местной скоростной канатной дороги и гостиницы на данный момент почти 60 процентов.

В прошлом году в Домбае была завершена 1-я очередь строительства туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы» (субкластер «Русская поляна»). За счет средств частного инвестора построен гостиничный комплекс «Русская поляна» на 166 номеров и за счет бюджетных средств установлена система искусственного оснежения, которая позволит на три месяца продлить горнолыжный сезон на курорте.

В «Архызе» к новому горнолыжному сезону открыты объекты горнолыжной инфраструктуры на северо-ориентированном склоне, что позволило увеличить сезон катания еще на месяц и увеличить количество туристов, приезжающих на курорт.

Домбай, Архыз, Теберда - эти курорты-бренды известны на всю страну, являются точками роста республики и привлекательной территорией для инвесторов.

Автор фото: Мурат ХУТОВ.

Автор фото: Мурат ХУТОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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