Чем больше я люблю, тем сильнее он ненавидит

Обожаю такие письма. Письма, которые опрокидывают наши любимые обывательские представления о чем-нибудь прекрасном и незыблемом. Например, что все в этом мире устроено справедливо и гармонично.

«Мне кажется, есть люди, которым непонятно, зачем семья. Такой вот мой муж. У нас сын 9 лет, причём для мужа это был желанный ребёнок - мы и поженились благодаря моей беременности, хотя я не настаивала.

Я всегда старалась внести в семью как можно больше позитива - вкусно готовить, устраивать праздники, в красоте, уюте и порядке держать дом. Как-то раз разговорились с коллегами на работе: оказалось, что они ни рубашки мужьям не гладят, ни постельное белье - на мятом спят! А ведь у многих нет детей, а у меня ещё сын, которого я вожу в школу, уроки, конечно, на мне. В выходные типичная картина: сын гуляет, я занимаюсь уборкой, муж лежит на диване с ноутбуком.

Но чем больше я делаю, тем больше, кажется, муж меня не любит. Казалось бы: вкладывай душу - и тебе воздастся. Но мне «воздаётся» исключительно в виде критики. Забыла зубную пасту купить - скандал, не успели уроки сделать до его прихода - скандал. Чем лучше стараюсь, тем выше претензии. Причём уже и на сына начал бочку катить, и присочинять: последняя идея-фикс - будто я его на себе женила с помощью беременности, что совсем бред. В ссоре может орать: «Ненавижу, с...»

Если развод, то, конечно, трудно нам придётся в материальном плане. Львиная доля дохода - зарплата мужа.

К психологу ходила, та попросила пригласить вторую половину на семейную терапию, но куда там! Он лучше с завхозом напьётся, чем обратится к специалисту. Ведь никаких проблем нет, их я, тупая баба, выдумываю.

А я себя чувствую очень-очень одинокой. Сын подрастает, потихоньку становится мне самым близким человеком. Но ведь сын - не подружка. Когда-нибудь придётся его отпустить. Да и не когда-нибудь, а очень скоро. Время быстро летит. И останусь я с чем? Со своим добрым, самоотверженным характером, который никому не нужен? Иногда смотришь на женщин эгоистичных, капризных. У них мужья по струнке ходят. Если бы не сын, я бы вообще разочаровалась в жизни...

Светлана».

Мне бы тоже хотелось, чтобы любимый мужчина был как свинка-копилка: сколько вложила в него, столько же и вернёт - в виде добрых слов, объятий, поцелуев.

Но когда мы выбираем спутника жизни, на лбу у него не написано: «Самый благодарный человек на свете», «буду постоянно говорить спасибо и мыть посуду», ну или что-то в этом роде.

Очень жаль! Иногда мне кажется, что женщины у нас выходят замуж - как в техникум поступают - чтобы получить ещё пару профессий.

Я, например, стала поваром. Причём не хотела. Чисто само получилось - автоматически.

А ваш муж, Светлана, не ваши старания ценить не умеет. Были бы вы бесхозяйственной эгоисткой, Моникой Беллуччи, бородатой женщиной, тайской массажисткой, патронажной сестрой, - он бы точно так же вас не ценил. Это человек такой. Поэтому лучше, конечно, от него экономически не зависеть.

Ну и должность гладильщицы я бы сократила. Странно заботиться о глаженых простынях, когда у вас дома практически крыши нету - в переносном смысле, конечно.

Дорогие читатели, расскажите на форуме, что вы думаете о проблеме Светланы? Есть ли в мире справедливость и стоит ли её искать? И делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями по адресу dariaz@kp.ru .