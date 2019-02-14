В здании МИДа умер 68-летний дипломат

14 февраля в главном здании МИД РФ на Смоленской-Сенной площади скончался дипломат Олег Кривов. Тело 68-летнего сотрудника было обнаружено уборщицей в туалетной кабинке на 19 этаже. Сейчас обстоятельства происшедшего выясняют судебно-медицинские эксперты.

Это далеко не первый случай смерти российских дипломатов «на боевом посту». Так, почти ровно два года назад, 20 февраля 2017-го, в Нью-Йорке скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Иванович Чуркин. Ранее в том же году в Хартуме умер посол России в Судане Миргаяс Ширинский.

- В системе МИД России трудится, по самым скромным оценкам, более 4,5 тысяч сотрудников, и дипломаты, к сожалению, смертны, как и другие люди. Советуем публике не спекулировать на этом печальном происшествии и уже тем более не плодить всевозможные «спекулятивные гипотезы», которые лишь причиняют излишнюю боль родным покойного, - сообщил «КП» источник, близкий к Смоленской площади.