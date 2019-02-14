2019-02-14T15:05:03+03:00
В мире

В здании МИДа умер 68-летний дипломат

Тело Олега Кривова обнаружили в туалете на 19 этаже
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments11
Здание МИДа РФ в Москве.Здание МИДа РФ в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

14 февраля в главном здании МИД РФ на Смоленской-Сенной площади скончался дипломат Олег Кривов. Тело 68-летнего сотрудника было обнаружено уборщицей в туалетной кабинке на 19 этаже. Сейчас обстоятельства происшедшего выясняют судебно-медицинские эксперты.

Это далеко не первый случай смерти российских дипломатов «на боевом посту». Так, почти ровно два года назад, 20 февраля 2017-го, в Нью-Йорке скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Иванович Чуркин. Ранее в том же году в Хартуме умер посол России в Судане Миргаяс Ширинский.

- В системе МИД России трудится, по самым скромным оценкам, более 4,5 тысяч сотрудников, и дипломаты, к сожалению, смертны, как и другие люди. Советуем публике не спекулировать на этом печальном происшествии и уже тем более не плодить всевозможные «спекулятивные гипотезы», которые лишь причиняют излишнюю боль родным покойного, - сообщил «КП» источник, близкий к Смоленской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США
К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре [полная версия только на kp.ru]
Новости 24
Два пассажирских "Боинга" столкнулись во Внуково
Блогерша предложила запретить продажу сладкого после 18:00
Британский студент лишился зубов из-за любви к энергетикам
Сенатор Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации
Столтенберг рассказал об увеличении присутствия НАТО в Черном море
В Москву вернутся 12-градусные морозы
США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа
Великобритания может выйти из Евросоюза 29 марта
Появились фото с футбольного матча Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка"
Захарова: США следует задуматься над санкциями против самих себя
Число бедных россиян выросло почти на 4 миллиона за пять лет
В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским