2019-02-14T15:28:27+03:00
Спорт

"За себя и за Сашку": Павел Мамаев забил семь голов в футбольном матче в "Бутырке", сыграв за две команды

Супруга игрока "Краснодара" поддержала его в Инстаграме, а Кокорин - оставшись в камере [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Павел Мамаев во время матча за "оранжевых". Фото Сергей Бобылев/ТАССПавел Мамаев во время матча за "оранжевых". Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который продолжает находиться под арестом в СИЗО "Бутырка", стал главным героем товарищеского футбольного матча, который прошел сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных. На эту игру Паша вышел в строгой черной утепленной спортивной форме, а на футбольной манишке у него значилось "Мамаев" и номер "17", под которым он заявлен в этом сезоне за "Краснодар".

Поединок, в котором играли команды "желтых" и "оранжевых" в составе шести игроков (один вратарь и пять полевых) завершился со счетом 8:7 в пользу "оранжевых". Мамаев забил семь голов, один - ударом через себя. И успел отыграть за обе команды, по тайму за каждую.

За этим "поединком века" следили полсотни журналистов, которые аккредитовались последить за этой игрой. Отдельно в камере, так не выйдя на поле - форвард "Зенита" Александр Кокорин. Он не смог появиться в этой игре из-за травмы, оставшись "в запасе".

А вот в соцсетях поддержку Мамаеву оказала его супруга, выложив первые появившиеся в общем доступе фото и сделав глубокомысленную подпись: "Игра продолжается". Не пояснив, что она имела ввиду.

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Игра продолжается
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Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают находиться под арестом за две драки, которые устроили 8 октября на следующий день после матча "Зенит" - "Краснодар" в чемпионате России. Футболисты праздновали 10-летие своей дружбы и в ночь после игры напали на водителя ведущей Первого канала, а потом - избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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Перед началом заседания адвокат Павла Мамаева в очередной раз пожаловался, что дело сознательно затягивают.

- Расследование было закончено ещё 26 декабря прошлого года, но нам позволили начать знакомиться с материалами дела только 30 января, - заявил корреспонденту «КП» Игорь Бушманов. - Следователь нам говорит, что с материалами долго знакомились потерпевшие. В итоге, все затянулось ещё больше, чем на месяц! (подробности)

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Но и без того ясно, что сезон для них закончен. Чемпионат России завершится 26 мая и даже если их выпустят, футболисты просто не успеют набрать форму. Так что здесь правильнее говорить о следующем сезоне. А может, и вообще о продолжении спортивной карьеры. (подробности)

Футбольный матч Павла Мамаева в СИЗО Бутырской тюрьмы: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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