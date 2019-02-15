Автомобили «ГАЗ» испытаны Африкой

- По трассе, конечно, хорошо можно прокатиться, но машина явно просится в сугробы, или в барханы, - говорит пилот заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев и, не снижая скорости, лихо уводит «Садко NEXT» с асфальта испытательного полигона ГАЗа в снежную целину. Позади остается глубокая колея.

После Africa Eco Race, которая стала самой изнурительной в его карьере гонки, Михаил воспринимает езду в таких условиях как легкую прогулку. На машине еще свежи следы того марафона: одна фара ослепла, искорежены левое крыло и капот.

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» заняла 22-е место в общем зачете среди настоящих монстров пустыни – от сверхбыстрых багги до тяжеловесов MAN, Iveco и Mercedes. А 7-е, 8-е и 10-е места - в отдельных зачетах. Результат более чем достойный.

Как признался нам один французский журналист, сначала никто не верил, что россияне вообще дотянут до финиша. Но от этапа к этапу недоумение соперников нарастало, сменившись ближе к финишу восхищением.

-До сих пор стоит картинка перед глазами: въезжаем в финишный створ, а навстречу - толпа с российскими флагами. Оказывается, на финал Africa Eco Race выехало все посольство и торгпредство России в Сенегале с семьями – человек сорок. Очень тепло нас встретили, - улыбается Михаил.

СЕРИЙНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Через месяц «Садко NEXT» отправится в Астрахань на ралли-рейд «Золото Кагана». Пока же спортсмены, механики и конструкторы анализируют итоги африканского марафона. На него вместе с командой ездил начальник управления продуктового планирования дирекции по развитию ГАЗа Олег Медведев. Он должен был посмотреть технику в деле.

-Наши спортивные машины собраны на основе стандартных узлов серийных автомобилей «ГАЗ». От приспособленности техники к работе на бездорожье и в жарком климате будет зависеть ее коммерческий успех на экспортных рынках, - говорит Олег Медведев.

Полноправными участниками гонки стали и машины сопровождения – внедорожники «Соболь 4х4». Хотя и не спортивные болиды, но они отлично справлялись со своей задачей – доставлять видеооператоров и фотографов в наиболее зрелищные места гонки. И каждый день с раннего утра, с включенными блокировками и понижайкой, они пробирались туда по пескам, камням и дюнам – по той же самой трассе, по которой всего через час проносились участники гонки.

А за две недели с 1 января 2019 года команды преодолели более 6 тысяч километров, из которых 4,5 тысячи стали идущими в зачет «боевыми верстами».

-Только дилетант скажет, что в Африке печёт круглые сутки. На самом деле, жара там только днем, а ночью температура падает до нуля. Мы ночевали в палатках, и пробирало от холода до костей – так что залезали в спальники в двух куртках, - вспоминает Михаил Шкляев.

У гонщиков есть неписанные правила: тот, кто в начале вырывается вперед, никогда не станет победителем «настоящего Дакара». Так и в этот раз - участники бились за победу до самого конца. И редкая гонка обходится без драм. На финише седьмого скоростного спецучастка экипаж российского пилота Сергея Куприянова на багги Optimus столкнулся с автомобилем французской команды. Обе машины полностью разбились, пилоты, к счастью, остались целы.

У Михаила Шкляева и Александра Лагуты драма разыгралась на четвертый день марафона. Они шли 120-130 км/ч, догнали французов. Предупредили их по рации об обгоне. По правилам гонки соперники должны уступить, но они еще 10-15 километров петляли на дороге, не давая обогнать. Наши решились на маневр: съехали в пыль и… перевернулись. К финишу добрались только к двум часам ночи, не рассчитывая на допуск к следующему этапу – настолько искорежена была машина. Да и спросить было не у кого - организаторы или уже спали, или уехали на следующий бивуак.

-Мы уже мысленно начали собираться домой. Утром понуро бредем на завтрак, встречаем наших из другой команды, а они нам: «Вы почему не в форме? Срочно идите к Шлессеру, просите допуск!».

Жан-Луи Шлессер, организатор Africa Eco Race, легендарный французский автогонщик, известный по прозвищу «Лис пустыни», осмотрел повреждения автомобиля и вынес свой вердикт: «Если можете - езжайте!».

Механикам потребовалось чуть больше получаса, чтобы устранить критические поломки. Заменили радиатор, расширительный бак, поставили «огрызок» вентилятора. Гонщики прыгнули в перекошенную кабину и, глядя сквозь треснутое лобовое стекло, со спортивной злостью рванули с места. На этом этапе они обогнали нескольких участников.

Потом был день отдыха. Но только не для механиков: «Садко NEXT» они ремонтировали с 5 утра до глубокой ночи. Вытянули кабину, вклеили новое стекло, проверили передний мост, заклеили пленкой большую трещину в переднем крыле. Когда машина выехала на старт, даже судьи не удержались и зааплодировали.

Механики «ГАЗ Рейд Спорт» удивили всех. Они умудрялись спать в салоне технички, пока та под палящим солнцем ехала из лагеря в лагерь, а ночью не смыкая глаз обслуживали спортивные автомобили. На машинах сопровождения возили с собой все, что могло пригодиться: инструмент, шины, комплектующие, расходные материалы.

- Наши механики очень выделялись на фоне других заводских команд, -рассказывает автоэксперт, капитан «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. – Когда на левом колесе машины сотрудников медицинской службы ралли Fiat Ducato развалился ступичный подшипник, те обратились к нашей команде. За полтора часа вдали от благ цивилизации мы полностью восстановили их фургон.

Заключительный 28-километровый участок от побережья Атлантического океана до Розового озера под Дакаром уже не влиял на место в турнирной таблице, но был самым зрелищным.

Лидером в команде «ГАЗ Рейд Спорт» стал экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова на «Садко NEXT»: 22-е место в неофициальном общем зачете и 7-е среди грузовиков. Экипаж Михаила Шкляева завершил гонку на 24-м месте, хотя многие их уже списали со счетов. Двумя строчками ниже расположилась «ГАЗель NEXT» Евгения Суховенко и Евгения Павлова.

- Нашим парням удалось невероятное - войти в десятку лучших в категории Т1 «Суперпродакшн», в которой выступают гоночные машины, специально созданные для ралли-рейдов. А ведь это самые быстрые внедорожники планеты! - разъясняет автомобильный журналист Ефим Розкин. - Они могут мчаться на скорости за 200 км/ч по 500 км в день. Хотя они и носят названия серийных машин Toyota, BMW, Land Rover, Ford, Nissan, Isuzu, кроме шильдика ничего серийного в них нет. Там и пространственная рама из труб, и специальные спортивные моторы, коробки, тормоза, рулевое, шасси.

Полноправными участниками марафона стали и машины сопровождения «Соболь 4х4». Автор фото: Игорь АНТОШКИН.

У ГАЗа же принципиально другая позиция. Компания отправляет на ралли технику с серийными узлами и деталями. Так же, как и после любой другой гонки, конструкторы и специалисты по продажам ГАЗа подводят свои «неспортивные» итоги.

-Мы после каждой гонки готовим подробный отчет для конструкторов, - рассказывает Вячеслав Субботин. - В ближайшее время поговорим о карданных валах, тормозах, мостах с сотрудниками центра компетенции «Шасси». Марафон показал, что они неплохо приспособлены для движения по пескам, но, возможно, потребуется дополнительная защита тормозных механизмов - африканский песок не такой, как в России. Отчитаемся об оригинальных полуосях для «ГАЗель NEXT», изготовленных по новой технологии на заводе автомобильных агрегатов. Впервые их полевые испытания провели на Africa Eco Race. Считаю, что их можно применять в серийной технике. Форсированный мотор ЯМЗ-530 - вердикт единогласный: для жарких африканских стран двигатель подходит идеально.

- Мы уже поставляем технику в Марокко. Уверен, она была бы интересна и клиентам из Сенегала. По уровню доходов эти страны сопоставимы. При этом по улицам Дакара курсирует много старых микроавтобусов, выпущенных лет 20-30 назад. Здесь очень большой потенциал для обновления общественного транспорта и грузовиков. И успех на Africa Eco Race – отличный аргумент для потребителей, - считает Олег Медведев.

И еще один итог соревнований – на обоих континентах растет армия фанатов марки «ГАЗ». Техника настолько хорошо себя показала, что даже «Лис пустыни» Жан-Луи Шлессер раздумывает приобрести фургон «ГАЗель NEXT» для себя. Правда, как только будут доступны версии с двигателем «Евро-6». Что ж, ждать великому гонщику осталось недолго.