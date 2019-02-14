Избитому в ростовской части бойцу трое суток не давали поговорить с отцом-священником

"Жил-был глупый поп. Странный даже, я бы сказала. И взял этот поп своего старшего сына и вместо того, чтобы выправить ему белый билет и отправить учиться на самый дорогой и престижный факультет в университете, отправил свою кровинушку в армию. Отдать долг Родине. Возмужать. Получить жизненный опыт и что там еще нынче в этой армии дают? Ну идейный. Бывает", - обидой сквозит письмо в "Фейсбуке" москвички, писателя, известного блогера и регента церковного хора Ульяны Меньшиковой.

В этих своих словах она, как и любая женщина кажется эмоциональной... Но Меньшикову нельзя заподозрить в отсутствии патриотизма или какой-то предвзятости. Она является руководителем общественной акции "Победный хор" (когда сотни людей 9 мая собираются на улице и поют песни о Великой Отечественной войне).

"А кровинушке, богатырю русскому, доброму и безобидному человеку, даром, что двух метров росту, в строю, на глазах командования , военнослужащий из Дагестана выбивает зубы за замечание, суть которого - вести себя прилично. Третьи сутки глупый поп пытается связаться с сыном. Третьи сутки его водят за нос и не сообщают где находится солдат-защитник. В части его нет. Военная прокуратура, со слов капитана Меркулова, возбудила уголовное дело", - заканчивает свое послание к общественности Меньшикова.

Мы позвонили Ульяне, чтобы выяснить подробности происшествия.

- Поп из моего письма - отец Сергий (протоиерей Сергей Брусов, настоятель Троицкого храма в г. Горячий Краснодарского края - прим.ред.), отец военнослужащего Дмитрия Брусова. Сейчас вместе с ним мы едем в воинскую часть в городе Ярославль, куда из ростовской (Ростов Великий - прим.ред.) части №52558 перевели Дмитрия. Это уже после побоев.

Ульяна рассказала, что Дмитрию до сих пор не сделали рентген, и есть подозрение на перелом челюсти. А еще обещали поставить клеймо на всю жизнь: испортить армейскую характеристику, за то, что пожаловался родителям.

- Печально, что добиться связи с командованием и внимания прокуратуры удалось только после публикаций в социальных сетях, - рассказывает Ульяна. - С нами связались через 20 минут после публикации. А папенька коренного ярославца Зелимхана Карачоева, который выбил зубы нашему солдатику, с первого дня был в курсе всей ситуации. Он даже успел сходить с отцом в Следственный комитет, и предложить Дмитрию деньги в обмен за отказ от заявления, - рассказывает "КП" Меньшикова.

Парню в строю, на глазах командования , военнослужащий из Дагестана выбивает зубы за замечание, суть которого - вести себя прилично. Фото: Ульяна Меньшикова

Как стало известно "Комсомолке" сотрудники военной прокуратуры уже занимаются изучением всех обстоятельств, которые привели к побоям Дмитрия. Пока можно лишь сказать, что искать в этом деле какой-то национальный подтекст не стоит.

"Комсомолке" удалось поговорить на эту тему с экспертом, который профессионально занимается проблемами связанными с дедовщиной в армии.

"Эту отрыжку тюремной культуры удалось практически полностью извести в конце 2000 годов, но в последние годы о ней заговорили вновь на родительских форумах. Дедовщина опять снова дает ростки в воинских частях российской армии. Причиной тому стало распространение среди молодежи свода неформальных норм тюремной культуры, которая именуется арестантский уклад един (АУЕ) (экстремистская организация, которая не запрещена законом в России - прим.авт.). И подростки, которые собирали деньги со своих гражданских сверстников на местный общак, начинают заниматься тем же в армии, когда становятся старослужащими. Проблема эта не нова, и она решилась даже после того, как срок службы был сокращен до года, когда призывники не сталкиваются с военнослужащими другого призыва. Корни этой заразы не только в различных социальных проблемах и явлениях нашего общества, мне пришлось лично столкнуться с попытками скрыть проявления дедовщины в суде", - пояснил корреспонденту "Комсомолки" адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Валерий Глушенков.

Адвокат знает о проблеме не понаслышке. На днях он довел до приговора москвича Ивана Кувыкина, который еще недавно служил старшим матросом в воинской части в Одинцовском районе Московской области. Кувыкин отдал команду "газы", заставляя матросов (одного с ним призыва) отжиматься в противогазах! Когда матрос Максим Поляков отказался это сделать, Кувыкин заставил его сослуживцев отжиматься в противогазах по 50 раз. А затем до тех пор, пока Поляков не оденет противогаз, и не примет положение "упор лежа". После того, как Поляков сдался "воспитанию через коллектив", одел противогаз и опустился на колени, Кувыкин ударил его своим ботинком по ноге. Поляков не выдержал издевательств, сорвал противогаз, и сломал ударом руки Кувыкину челюсть.

- По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими" (предполагает срок до 3 лет - прим.ред.). Но несмотря на то, что Кувыкин признался в издевательствах, судья почему-то не нашел связи между издевательствами, ударом ногой и переломом челюсти. Суд обвинил Кувыкина по статье "оскорбление военнослужащего", которая предполагает 6 месяцев дисциплинарного наказания и приговорил его к.... 10 000 рублям штрафа. А вот Полякову теперь грозит более тяжкая статья "причинение средней тяжести здоровью" (предполагает 3 года колонии - прим. ред.). После такого приговора у матроса помутился рассудок, и он по "Скорой" попал в московскую больницу. Но разве можно так? Ведь парень боролся за справедливость, пытался защитить себя и своих сослуживцев, а затем пресек незаконные насильственные действия, - удивляется Валерий Глушенков, рассказывая об итогах уголовного дела, которое было рассмотрено военным судьей Московского гарнизонного военного суда Владимиром Чижиком.

Из разговора с адвокатом напрашивался только один очевидный вывод: если и другие судебные дела по статье "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", будут рассматриваться подобным образом, мы никогда не получим ясную картину с дедовщиной в армии.

А это означает, что никаких адекватных профилактических мер с дедовщиной в армии ожидать не стоит.