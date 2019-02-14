Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении

Говоришь «Джеймс Кэмерон», и тут же вспоминаешь «Терминатора», «Титаник», «Чужих», «Аватар», каждый из которых стал суперхитом. Кэмерон, чьи картины собрали уже 21 «Оскар», не останавливается. Увидев мангу (японский комиск) Юкито Кисиро о боевой девушке-киборге, он загорелся и стал планировать его экранизацию. Но самому сесть в режиссерское кресло не вышло - началась работа над очередным «Терминатором» и продолжением «Аватара». За дело взялся режиссер Роберт Родригес, любимый товарищ Квентина Тарантино. В итоге «Алита. Боевой ангел» стала самым долгожданным релизом этого года. Мы встретились с продюсером картины Джемсом Кэмероном перед ее лондонской премьерой. 64-летний Джеймс оказался человеком с крепким рукопожатием. Обрадовался, узнав о визите журналиста из России, спросил как у нас погода (тут мы его не порадовали), и мы перешли к беседе.

«Человечество в середине эксперимента над собой»

- Я знаю, что свое 56-летие вы отметили на дне Байкала, на борту батискафа «Мир-1». Так же вы опускались много раз под воду для изучения «Титаника», погружались в Мариинскую впадину. То есть вы предпочитаете непосредственно принимать участие в процессе для того, чтобы его лучше понимать. Как обстояло дело с «Алита», продюсером которой вы выступили, а режиссерское кресло отдали Роберту Родригесу?

- Мы с Робертом дружим 25 лет и очень хорошо понимаем друг друга, у нас одинаковое видение процесса. Я написал сценарий и передал его Роберту. Он еще давно говорил, что хочет делать «фильм Кэмерона», а я говорил ему, что я хочу, чтобы он снял «фильм Родригеса». Мне кажется получилось что-то среднее. Мы вместе работали над сценарием, над дизайном, вместе занимались кастингом. Нашли лучших актеров, это один из ключевых факторов успеха. Но как только дело касалось съемок - это была работа Роберта. Мне кажется это очень здоровое сотрудничество двух художников.

Джеймс Кэмерон и Роберт РодригесФото: REUTERS

- Несколько лет назад вы высказывали опасения, что от искусственного интеллекта возможно будут большие проблемы. И еще цитировали президента России Владимира Путина, что нация, которая станет лидером сфере искусственного интеллекта, будет главенствовать над миром. Но, посмотрев фильм, мне показалось, что вы будто смирились с этим будущим.

- В Алите мы показываем искусственные тела, но все герои имеют человеческий разум, а значит и душу. Это прямая противоположность Терминатору, где вместо мозга был чип, но человеческое тело. Есть два вида киборгов: как Терминатор, с человеческим телом, но искусственным разумом и как Алита - человеческий разум с усовершенствованным искусственным телом. Мне кажется в будущем в нашей жизни появятся оба этих типа. Что касается «Алиты», то это универсальная история поиска себя в мире, история взросления. То есть искусственный интеллект может быть как концом цивилизации, так и ее ренессансом. Мы сейчас в середине большого эксперимента над собой.

«Если у тебя тело робота, ты все еще человек?»

- Почти в каждом вашем фильме есть история любви персонажей, которые отличаются не только социальным положением, но и, скажем, происхождением организмов - что в «Терминаторе» что в «Аватаре», что в «Титанике», что в «Алите». Сейчас общество и правда менее нетерпимо к внешним различиям. Но чем вас так привлекает тема объединения разных миров?

- Чтобы жить в современном обществе, важно преодолевать различия и находить что-то общее. Как например Америка и Россия. Мы пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Я думаю это как раз и есть ключ к будущему. Сейчас мир бывает очень злым. Мы исключаем, выбрасываем тех, кто не похож на нас. Мы строим стены. В моем понимании, Америка сейчас очень запуталась и идет не в том направлении. И я пытаюсь показать, что можно по-другому.

Кристоф Вальц, Роза Салазар и Джеймс КэмеронФото: REUTERS

- Вы говорили, что вам нравится песня Стинга 1985-го года «Russians», где были слова «Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей». Песня была полна страхов, недоверия обоим тогдашним лидерам Америки и России, но в ней была надежда, что все же между нами не будет войны.

- Это была песня, которая вдохновила меня на работу над картиной «Терминатор-2». Я хотел сначала назвать его Children’s crusade («Детский крестовый поход») именно из-за этих слов. Во втором «Терминаторе» есть важная сцена - Сара Коннор видит сон, как она, уже старушка, играет с внуком на улице, происходит ядерный взрыв, загорается детская площадка… Я, конечно, слишком углубляюсь, но я много думаю о таких вещах.

- Тема модификации тела сейчас активно развивается - люди вживляют чипы. А чего реально сейчас не хватает для упрощения жизни? Я знаю вы работаете с разными учеными и понимаете нужды человечества.

- Технологии развиваются и мы развиваемся вместе с технологиями. Никто не знает к чему это приведет. Например у человека проблема с позвоночником, он парализован, а какой-то электронный гаджет мог бы помочь ему контролировать свое тело. Это было бы правильный путь. Возможно, при исследовании космоса или морских глубин человечеству пригодились бы искусственные тела. Поэтому вопрос, который встанет перед нами в ближайшем будущем - как оставаться человеком? Если у тебя тело робота, ты все еще человек? И это определенно не вопрос биологии.

О чем фильм

Доктор Идо (Кристоф Вальц) занимается ремонтом киборгов. Однажды, в поисках запчастей, на свалке он находит чьи-то железные останки. Дома он соединяет их с человеческим телом и дает жизнь девушке-киборгу Алите (Роза Салазар). Она ничего не помнит, но очень хочет узнать тайну своей жизни «до». А благодаря суперспособностям своего киборг-тела и задиристому характеру, Алита находит неприятности на свой железный тыл. У нее появляются и враги, и ухажер - симпатичный Уго (Кин Джонсон), который помогает девушке искать себя и справляться с теми, кто мечтает ее убить.