2019-02-14T20:45:34+03:00
Политика

Юрий Чайка обсудил генпрокурором Словении вопросы безопасности

Он также ознакомил коллегу с проектом "Программы сотрудничества между ведомствами двух стран на 2019–2020 годы"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Юрий Чайка встретился в Любляне с Генеральным прокурором Республики СловенииЮрий Чайка встретился в Любляне с Генеральным прокурором Республики СловенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился в Любляне с Генеральным прокурором Республики Словении Драго Шкетой. Эта встреча стала важным шагом, который последовал после подписания в 2012 году Соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой Республики Словении.

"Ни одно государство не способно в одиночку эффективно бороться с транснациональной преступностью и противостоять новым вызовам и угрозам. Успех на этом направлении может быть достигнут только в результате объединения усилий, в том числе прокуратур различных государств", - отметил Юрий Чайка в своем обращении.

В целях укрепления контактов между российскими и словенскими прокурорами, министр юстиции представил иностранным коллегам проект Программы сотрудничества между ведомствами двух стран на 2019–2020 годы.

Чайка предложил Драго Шкете лично возглавить словенскую делегацию и посетить Россию в рамках проведения в Москве в этом году первого программного мероприятия.

Отметим, что в этот день Генпрокурор Юрий Чайка встретился с Президентом Республики Словении Борутом Пахором и председателем Госсобрания Деяном Жиданом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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