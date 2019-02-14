"Я говорю детям - бегите просто и все": Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме Красноярска

В четверг, 14 февраля, в Красноярске произошел хлопок газа, в результате которого обрушился трехэтажный дом. ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской, где расположены несколько многоквартирных домов, похожих на элитные особняки. В настоящий момент известно об одной погибшей женщине и 12 пострадавших в результате случившегося.

Очевидцы происшествия рассказали о том, во сколько произошел взрыв газа и как удалось эвакуировать жильцов особняка.

- Просто хлопок и все. Я говорю – бегите просто и все… дети не пострадали, это очень хорошо, что хотя бы детей спасли. Я сначала вытаскивала детей вот с этого дома, с третьего, - прокомментировала жительница одного из домов.

Стало известно, что около 21 часа 20 минут по местному времени в следственные органы поступило сообщение о хлопке и о последующем взрыве в частном жилом доме, расположенном в центральном районе города Красноярска. Предварительно установлено, что в доме около 30 квартир, один собственник, который сдавал квартиры в аренду, либо частично продал их продал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691966" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Красноярске. Комментарии очевидцев.

- На данный момент обнаружено тело женщины погибшей при данном происшествии, а также на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Под завалами еще могут быть люди, то есть, не завершены поисковые мероприятия. Осуществляется розыск владельца данного дома, чтобы установить у него все обстоятельства, а также устанавливается причину происшествия, - подчеркнули в следственных органах.

По словам очевидцев ЧП, к дому, где произошел инцидент, никого не подпускают.

- К сожалению, полиция встала в оцепление плотное и прямо никого не пускает. Прямо с автоматами стоят, в касках. Дальше пройти не получится, туда, к дому. А очень бы хотелось, - сообщил один из жильцов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о трех пострадавших жителях особняка. На месте ЧП работает 54 человека и 15 единиц техники.

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