Футбольная сенсация в Лиге Европы: белорусский БАТЭ победил лондонский "Арсенал" 1:0

В белорусском городе Борисов на стадионе "Борисов-Арена" в четверг, 14 февраля, прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Местный клуб БАТЭ принимал на своем поле грозный клуб из Англии - лондонский "Арсенал". И в этом футбольном поединке грянула небывалая сенсация, победили белорусы!

В ворота "Арсенала" влетает победный гол.Фото: REUTERS

Единственный мяч в этой игре на 45-й минуте, то есть уже в добавленное к первому тайму время забил Станислав Драгун. Он замкнул мастерски подачу с углового от Стасевича, поразив головой с восьми метров ворота легендарного вратаря Петра Чеха.

В конце матча на 87-й минуте лондонцы остались в меньшинстве - у них был удален французский форвард Александр Ляказетт, который ударил локтем в лицо игрока БАТЭ. Француз сразу же получил красную карточку и ушел с поля досрочно в раздевалку.

Посмотреть на БАТЭ - Арсенал пришел полный стадион зрителей.Фото: REUTERS

Матч на стадионе в Борисове вызвал большой ажиотаж. Арена вмещает официально 13 400 человек, а на игру с "Арсеналом" пришли 12 527 зрителей.

В конце игры Ляказетт получает красную карточку.Фото: REUTERS

Теперь эти команды через неделю ждет ответная игра. 21 февраля в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" футболистам "Арсенала" предстоит во что бы то ни стало побеждать белорусов, которые одержали историческую для себя победу в плей-офф Лиги Европы.