2019-02-15T00:03:33+03:00
Происшествия

Модель Киру Майер, гулявшую по центру Москвы с голой грудью, арестовали на 10 суток

Девушка так и не раскаялась и назвала свое поведение невинной шуткой
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сама модель назвала случившееся невинной шуткойСама модель назвала случившееся невинной шуткойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Инстаграм-содель Киру Майер арестовали на десять суток. Как сообщалось ранее, девушку задержали после инцидента на Новом Арбате. Майер вместе со знакомым облачилась в форму работников МВД и вышла на центральные улицы столицы. Модель подходила к прохожим, задавала им разные вопросы, после чего оголяла грудь. Очевидцами пранка оказались трое подростков.

В четверг, 14 февраля, стало известно, что Майер арестована за свой пранк.

- Кира Майер признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток,- сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Пресненского районного суда.

Сама модель назвала случившееся невинной шуткой.

Напомним, Майер отправляли на 1,5 года в колонию за нападение на сотрудника ГИБДД, а до этого звезду соцсетей лишали водительских прав за бегство с места аварии.

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Говорят же, что красота - страшная сила! Тонкая фигуристая брюнетка Кира Майер - звезда соцсетей, бывшая девушка певца Алексея Воробьёва (если верить слухам и совместным фоткам в Instagram) и... гроза московских гаишников. Сегодня Пресненский суд огласил приговор - красавица Кира ближайшие полтора года своей жизни проведет в колонии-поселении (подробности).

КСТАТИ

Модель Киру Майер, которой дали 1,5 года колонии за нападение на гаишника, сокамерницы в СИЗО облили кипятком

Не сошлись характерами... Так бывает, когда несколько людей долго живут вместе в ограниченном пространстве. Как стало известно, на днях в СИЗО «Печатники» произошла потасовка с участием нескольких женщин. Пострадала 24-летняя Instagram-модель Кира Майер - об этой девушке мы писали на днях. Когда-то ходили слухи о ее романтических отношениях с певцом Алексеем Воробьёвым. А в прошлом году Кира впервые попала в полицейские сводки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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