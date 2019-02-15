Очень горячо: Кристина Асмус снялась обнаженной в ванне

Кристина Асмус – одна из самых красивых актрис отечественного кино: в свои 30 звезда экрана выглядит, как юная студентка. Жена шоумена Гарика Харламова постоянно будоражит воображение поклонников пикантными снимками в купальнике или в нижнем белье. В День влюбленных Кристина пошла еще дальше и порадовала подписчиков Инстаграма горячим фото, сделанным в ванне.

На снимке, который появился на страничке актрисы, она позирует, сидя в воде. Мокрые волосы, задорная улыбка, согнутые колени и полуобнаженная грудь – кадр получился сексуальным и пикантным.

- Найдите 8 отличий, - подписала Кристина фотографию, не уточнив, что она имеет в виду. Возможно, такой подписью она хотела запутать доморощенных детективов, которые в последнее время постоянно ищут повод уличить Асмус в измене. Сфотографировалась без мужа? Значи, в семье разлад. Позирует в купальнике? Не иначе, дело идет к разводу. Слухи об адюльтере жены настолько достали Гарика, что он опубликовал на своей страничке гневный пост, в котором дал отпор хейтерам. Резидент Comedy Club сообщил, что в их семье все в порядке, и посоветовал не лезть в их личную жизнь.

asmuskristina Найдите 8 отличий

Поводом для слухов о разладе в семье артистов послужила недавняя поездка Кристины на Мальдивские острова. Актриса отправилась туда без мужа и дочки. А между тем, кадры, которые она делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками «Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова».

Масла в огонь подлила фотография из Инстаграма Кристины, которую она сделала в спальне. На снимке актриса сидит на постели в эротичном черном боди, подчеркнувшем ее фигуру. Кристина явно «при параде» - тщательно уложенные волосы, макияж, яркая помада… Так женщина выглядит, только если у нее любовное свидание. На постели перед актрисой сервирован легкий ужин – салат и напиток.

- После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду, - подписала Кристина этот кадр.

asmuskristina После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду

«Что же все-таки происходит в семье Асмус и Харламова?» - недоумевали поклонники. И почему Кристина отдыхала на Мальдивах без мужа? Секрет раскрыла сама актриса в Инстграме: оказывается, на острова она летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в картине «Текст» - экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского. Вместе с Кристиной в проекте участвуют актеры Александр Петров и Иван Янковский. После съемок на Мальдивах новые сцены ленты снимаются в подмосковном Дзержинском.

- Вот теперь уже можно сказать для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа, - написала Асмус в Инстаграме. - Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой под предводительством Клима Шипенко.

Судя по свежим видеороликам, появившимся в Инстаграме Асмус после возвращения с Мальдив, в их семейной жизни с Гариком все прекрасно. Супруги обожают проводить время вместе с четырехлетней дочкой Настей. А на своей страничке Гарик опубликовал видеоролик, в котором он нежно поздравил Кристину с Днем влюбленных.