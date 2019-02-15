2019-02-15T08:06:33+03:00
Спорт

"Тампа Бэй" выиграла 6:0 у "Далласа" благодаря 4 очкам Никиты Кучерова

Российский форвард "Лайтнинг" укрепил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Никита Кучеров.Никита Кучеров.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" выиграли со счетом 6:0 у "Далласа" в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Главный герой встречи - набравший 4 очка в этом поединке форвард хозяев Никита Кучеров. На его счету шайба и сразу три голевые передачи.

В этой игре шайбы забросили: Стивен Стэмкос (8-я и 37-я минуты), Михаил Сергачев (13), Тайлер Джонсон (13), Кучеров (15) и Алекс Киллорн (29). Никита Кучеров получил звание первой звезды матча, Стэмкос, набравший 3 очка в матче - второй. Сыгравший в пятый раз в сезоне "на ноль" вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отбивший 32 броска по воротам в матче - третья звезда матча. Помимо этого, он в 17-й раз в карьере сделал "шатаут" за "Тампу", что является повторением клубного рекорда бена Бишопа.

У "Далласа" Александр Радулов отметился 2 минунтами штрафа, Денис Гурьянов - 2 заблокированными бросками, Валерий Ничушкин сделал 2 броска, а вратарь Антон Худобин отразил 16 из 21 броска по воротам.

В этом матче Никита Кучеров набрал 4 очка и укрепил лидерство в списке бомбардиров нынешнего сезона. У российского хоккеиста 92 (26+66) очка в чемпионате. И он в шестой раз подряд в сезоне набрал 4 или более очков за поединок. Ранее этого удавалось Яромиру Ягру, Джон Торнтону и Илье Ковальчуку. При этом, Ягр в сезоне 1998/99 семь раз за сезон набирал в одной игре четыре очка.

"Тампа" с 90 очками - лидер Восточной конференции в НХЛ после 58 матчей. А вот "Даллас" - седьмой на Западе с 62 баллами после 57 встреч регулярного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар – Байер. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Новости 24
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
Палата представителей США приняла бюджет
В администрации президента не поддержали предложение вернуть алкоголь на АЗС
Япония может отменить краткосрочные визы для россиян
Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями
При пожаре в жилом доме в центре Москвы спасены восемь человек
Погода в Москве на 15 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +2 градусов, но будет ветрено
Бекхэму грозит лишение водительских прав за то, что разговаривал по телефону за рулем
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных
К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников