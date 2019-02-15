"Тампа Бэй" выиграла 6:0 у "Далласа" благодаря 4 очкам Никиты Кучерова

Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" выиграли со счетом 6:0 у "Далласа" в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Главный герой встречи - набравший 4 очка в этом поединке форвард хозяев Никита Кучеров. На его счету шайба и сразу три голевые передачи.

В этой игре шайбы забросили: Стивен Стэмкос (8-я и 37-я минуты), Михаил Сергачев (13), Тайлер Джонсон (13), Кучеров (15) и Алекс Киллорн (29). Никита Кучеров получил звание первой звезды матча, Стэмкос, набравший 3 очка в матче - второй. Сыгравший в пятый раз в сезоне "на ноль" вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отбивший 32 броска по воротам в матче - третья звезда матча. Помимо этого, он в 17-й раз в карьере сделал "шатаут" за "Тампу", что является повторением клубного рекорда бена Бишопа.

У "Далласа" Александр Радулов отметился 2 минунтами штрафа, Денис Гурьянов - 2 заблокированными бросками, Валерий Ничушкин сделал 2 броска, а вратарь Антон Худобин отразил 16 из 21 броска по воротам.

В этом матче Никита Кучеров набрал 4 очка и укрепил лидерство в списке бомбардиров нынешнего сезона. У российского хоккеиста 92 (26+66) очка в чемпионате. И он в шестой раз подряд в сезоне набрал 4 или более очков за поединок. Ранее этого удавалось Яромиру Ягру, Джон Торнтону и Илье Ковальчуку. При этом, Ягр в сезоне 1998/99 семь раз за сезон набирал в одной игре четыре очка.

"Тампа" с 90 очками - лидер Восточной конференции в НХЛ после 58 матчей. А вот "Даллас" - седьмой на Западе с 62 баллами после 57 встреч регулярного сезона.