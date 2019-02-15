2019-02-15T08:40:28+03:00
Экономика

Я так вижу: Никита Кузнецов

Директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России
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Сфера торговли в России – один из основных драйверов развития экономики. После спада основных показателей отрасли в 2014 – 2016 годах, связанного с кризисом, сегодня наблюдается положительный тренд. В январе – ноябре 2018 года оборот розничной торговли составил 28,2 триллиона рублей, что на 2,6% больше показателей 2017 года.

При этом инфраструктура торговли сегодня в полном объеме не сформирована. В России обеспеченность населения торговыми площадями составляет 800 квадратных метров на 1000 человек – в два раза меньше, чем в Германии (1500) или Франции (1400). Потенциал у отрасли огромный. Мы ожидаем, что в этом году положительные тренды сохранятся.

Да, в розничной торговле есть проблемные участки, требующие тонкого регулирования со стороны государства. В первую очередь необходимо создать условия для развития малого торгового бизнеса. Мы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий определение прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, а также долгосрочный характер (5 – 7 лет) договоров на их размещение с последующим продлением с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов. Это обеспечит малому и среднему бизнесу стабильные условия работы в долгосрочной перспективе, позволит малым предпринимателям начать развиваться.

Принятие законопроекта будет иметь очень серьезное значение для всей экономики. По нашим расчетам, совокупные частные инвестиции в мобильную торговлю и обслуживающую инфраструктуру составят минимум 220 миллиардов рублей. При этом будет создано 250 тысяч новых рабочих мест. Местные бюджеты получат дополнительные поступления от платы за размещение мобильных и нестационарных объектов. Кроме того, по инициативе регионов Минпромторг предлагает максимально упростить действующие требования к торговле на рынках. Это позволит остановить исчезновение рынков и создать необходимые условия для восстановления их количества. В итоге мелкие сельхозпроизводители получат дополнительные возможности для сбыта продукции.

Сейчас завершается работа над документом «Стратегия развития торговли до 2025 года». Он посвящен созданию комфортной потребительской среды. Это прикладной документ с рекомендациями для местных властей, что конкретно нужно делать, чтобы комфортно развивались все торговые форматы. Плюс будут сформулированы новые задачи в сфере торговли. Проект планируем внести в правительство в первом квартале.

В России торговля показала наиболее стремительный рост по сравнению с другими отраслями экономики. По большинству социально-экономических показателей она занимает лидирующие места. Главная цель нашей работы – сделать все, чтобы в пределах шаговой доступности каждый имел возможность, исходя из своих доходов, купить продукты, одежду, товары первой необходимости для дома, приобрести готовую еду или поесть в объекте общественного питания (бистро, рестораны, кафе). В пешей доступности должны быть и рынки, и ярмарки. Помимо этого, человек должен иметь в месте своего жительства в комфортной транспортной доступности торговые центры, гипер- и супермаркеты, крупные магазины стройматериалов и товаров для дома, дачи, сада и так далее.

Важным фактором комфортной потребительской среды является не только разнообразие, но и стабильность для потребителя. Это возможность совершать покупки в привычных местах. Задача органов власти – не менять привычную для людей среду, а, наоборот, стараться создавать благоприятные условия для бизнеса, сделать так, чтобы у человека могли сложиться привычки – покупать годами хлеб в любимой пекарне, свежие овощи и фрукты у знакомого продавца...

ИСТОЧНИК KP.RU

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