Александр Прохоров: На один вложенный государством рубль привлекаем пять инвестиционных

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Москва уже многие годы лидирует в российских и международных рейтингах инвестиционной привлекательности. Этому способствуют не только комфортные условия для ведения бизнеса, но и поддержка Правительства Москвы.

В городе действует Особая экономическая зона «Технополис «Москва», которая предоставляет готовую инфраструктуру и специальные льготы для развития современной промышленности и сектора высоких технологий.

Общая площадь Особой экономической зоны – 207,5 га, она располагает земельными участками под строительство и готовыми производственными площадками. На сегодняшний день в ОЭЗ располагается более 50 резидентов, которые благодаря специальным налоговым льготам могут сократить объем обязательных платежей до 47%.

В городе складывается практика применения различных форм ГЧП. Инвестиционные контракты заключаются в сфере транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ и других. Благодаря развитию таких форматов Москва уже три года подряд занимает 1-е место в рейтингах развития ГЧП среди регионов России.

Мы не только развиваем инвестиционную привлекательность города, но и постоянно корректируем наши предложения в зависимости от потребностей бизнеса. На каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, сегодня удается привлечь не менее 5 рублей частных инвестиций.

Количество инвестпроектов ежегодно растет, город постоянно развивается. Для инвесторов работает режим одного окна, эту функцию выполняет портал investmoscow.ru.