Задача законодателей – поднять инвестиционную планку Кубани

Агропромышленный комплекс является одним из ключевых сегментов в системе экономики Краснодарского края. В регионе успешно реализуется более сотни крупных отраслевых проектов, их число ежегодно увеличивается. Почти половина привлекаемых на Кубань инвестиций идут в АПК и отрасль переработки сельхозпродукции. Одна из главных задач краевой власти – задействовать все имеющиеся возможности для поддержания благоприятного инвестклимата и его улучшения.

Под особым контролем находятся принятые нами законы, регулирующие развитие в крае животноводства, садоводства, виноградарства и чаеводства. Уже есть реальные результаты их исполнения.

Проведенный мониторинг показал, что за последние 9 ме-сяцев в регионе стабилизировалась численность поголовья крупного рогатого скота, начата работа по внедрению передовых технологий, увеличению пастбищ для выпаса животных и заготовке кормов. Удалось существенно увеличить финансирование отдельных направлений отрасли. Все это стало возможным благодаря реализации принятого ЗСК закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края».

В рамках исполнения документа региональный минсельхоз разработал Концепцию развития животноводства. Она позволит воплотить в жизнь самые амбициозные планы в аграрной сфере. С принятием закона удалось решить и одну из фундаментальных задач - вселить веру в инвесторов, что реальная поддержка животноводства существует и вложение средств в эту отрасль перспективно.

Благодатной почвой для инвестиций в Краснодарском крае, безусловно, являются садоводство и виноградарство. Вложения в них окупаются достаточно быстро. В настоящее время инвесторы уже готовы подключиться к возведению фруктохранилищ общим объемом не менее 100 тысяч тонн.

Серьезные средства могут быть привлечены в региональную экономику при закладке садов высокоинтенсивного типа, строительстве новых питомников. Промышленное садоводство на Кубани высокорентабельно, как и виноградарство. В крае собирают почти половину всей «солнечной ягоды» в стране. При этом потенциал региона намного выше.

Задача законодателей – поднять инвестиционную планку Кубани

Мы ведем активную работу по оказанию помощи аграриям, занятым в разных сферах АПК, по продвижению кубанской продукции и защите ее от подделок. В июле 2018 года приняли закон о предоставлении фермерам господдержки в виде грантов на развитие садоводства. В январе 2019-го – внесли изменения в уже действующий на территории Краснодарского края закон о виноградарстве. Он призван повысить качество продукции и поддержать местных производителей.

В целях развития такого важного для Кубани направления АПК, как чаеводство, проблематика отрасли была вынесена на обсуждение делегатов ХХIX Конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации. На ней приняли обращение к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой внести в существующую федеральную госпрограмму развития сельского хозяйства изменения и дополнить документ мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России.

Юрий Бурлачко, председатель Законо-дательного Собрания Краснодарского края

«Во взаимодействии с органами исполнительной власти мы постоянно совершенствуем нормативно-правовую базу, обеспечивающую деятельность привлекаемых на Кубань инвесторов».