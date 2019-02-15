Стране нужна Стратегия роста

Ведомства, ответственные за экономику и развитие, вместо формирования активной экономической повестки продолжают пугать инвесторов и население пессимистическими заявлениями, которые основаны на прогнозе цен на наши основные сырьевые товары.

А теперь, когда мы все это осознали, давайте поставим себя на место инвесторов. И тогда сразу станет понятно, что для них нет никаких позитивных сигналов.

Что самое печальное — и у самих властей нет видения будущего. То есть, какие отрасли и секторы экономики они планируют развивать, как будут настраивать макроэкономическую политику, чтобы стимулировать приток инвестиций: как внутренних, так и внешних.

Добавлю немного оптимизма. Альтернативная точка зрения все-таки есть.

Надеюсь, в ближайшее время появится альтернативная экономическая повестка, которая позволит очертить видение будущего. В конце марта в Москве пройдет Столыпинский форум. Там на публичное обсуждение будет вынесен документ, который сейчас совместно разрабатывают Институт экономики роста им. П. А. Столыпина и Аналитический центр при Правительстве РФ. Он называется «Дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации».

Мы проанализировали ключевые экономические стратегии крупнейших экономик мира, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Китая и США. Стратегические документы по своему содержанию во многом совпадают с проектными документами «Дорожной карты». Все стратегии включают в себя, с одной стороны, перечень наиболее приоритетных секторов экономики, и, с другой стороны, набор мер, направленных на стимулирование спроса и производства в каждом из секторов.

Что мы увидели в стратегиях других стран? Большинство из них выделяют в качестве отдельного программного документа – Стратегию роста. Она включает в себя не только целевые и прогнозные показатели социально-экономического развития, но и меры, направленные на достижение этих значений. Примечательно, что почти во всех странах фактические значения по темпам роста ВВП оказались по итогам 2017 года выше, чем прогнозные показатели, указанные в Стратегиях роста. Это говорит о том, что такой документ нужен. И само его наличие уже стимулирует власти не только задуматься о приоритетах развития, но и выполнять и перевыполнять планы.

Вот основные характеристики.

Ведущие экономики мира, как правило, рассматривают в качестве приоритетных высокотехнологичные отрасли, обладающие наибольшим мультипликативным эффектом: обрабатывающую промышленность, производство медицинской техники и фармацевтику, строительство, сельское хозяйство и машиностроение.

Общая особенность всех программ – особое место цифровой экономики и цифровизации приоритетных секторов, а также внедрение «зеленых» технологий в процесс производства на всех этапах технологической цепочки создания добавленной стоимости.

Большинство рассмотренных стратегий включали в себя такие меры, направленные на стимулирование спроса, как создание системы сертификации стандартизации продукции; продажа целых решений «под ключ» с последующей возможностью отслеживания состояния продукции в режиме реального времени для своевременного сервисного обслуживания; обеспечение поддержки производителей продукции приоритетных секторов посредством гос. заказа.

Для стимулирования производства ведущими экономиками мира было предложено снизить налоговую нагрузку на бизнес, повысить доступность банковских продуктов для бизнеса, в том числе для инвестиционных и исследовательских целей, снизить регуляторные требования и административные барьеры для выхода на рынок и ведения бизнеса.