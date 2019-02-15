Омский губернатор Александр Бурков: Даем инвесторам преференции, к каждому ищем индивидуальный подход

14 и 15 февраля в Сочи проходит XVIII Российский инвестиционный форум. Примет в нем участие и омская делегация, возглавляемая губернатором Александром Бурковым. У главы региона были большие ожидания от контактов на форуме. Губернатор планировал встретиться с генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, главой Сбербанка России Германом Грефом, а также другими инвесторами. На форуме Александр Бурков подписал ряд важных для экономики Омской области соглашений (подробнее см. «Конкретно»). Итогом форума станет участие глав регионов в совещании с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Губернатор подробно рассказал о работе региональной делегации на форуме, а также о планах омского правительства.

«ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ И С ЗАПАДНЫМИ КОМПАНИЯМИ»

- Расскажите, с какими проектами вы приехали в Сочи?

- Можем сказать, что все проекты направлены на выполнение национальных проектов, которые были утверждены указом президента 7 мая прошлого года. Поэтому здесь ключевая задача - работать с инвесторами, работать с теми предпринимателями и компаниями, которые представлены на территории региона в рамках исполнения нацпроектов,- вот это ключевая вещь.

- Как регион работает с инвесторами, как повышает инвестиционную привлекательность?

- В первую очередь, конечно, даем преференции. Показываем те компетенции, которые у нас есть в сфере нефтехимической отрасли, машиностроения, приборостроения, агропромышленного сектора, и таким образом ведем прямые, индивидуальные переговоры с инвесторами, привлекая их к себе на территорию. Мы делаем упор на те компетенции, которые у нас есть, на что у нас имеется в той или иной отрасли, - наши именно преимущества, нашего региона.

- Если говорить об инвесторах, то это в большинстве своем российские компании или западные?

- Для нас, конечно, сегодня большинство - это российские компании, которые идут к нам в регион. Мы имеем большой сектор оборонной промышленности, поэтому для нас, конечно, основной игрок - это российский инвестор. Потому что мы нацелены на использование тех свободных производственных мощностей, которые есть у промышленных предприятий в сфере оборонного комплекса. Поэтому нам в большей степени здесь нужен российский инвестор. Но и с западными инвесторами мы тоже ведем переговоры, потому что есть куда приложить свои усилия, в первую очередь - это аграрный сектор, химия и нефтепереработка.

- Какие соглашения удалось подписать в Сочи?

- Сегодня мы как раз подписываем с ними соглашение - компания «Лидер» и Сбербанк. Будем заключать концессионное соглашение между Омской областью и компанией «Лидер» в развитии транспортной сети и переходе на электрический транспорт. Это будет при финансовой поддержке нашего Сберегательного банка. Если уж мы заговорили о Сбербанке, то у нас с ними ряд соглашений по ряду проектов государственно и частного партнерства. В первую очередь они направлены на развитие социальной сферы - это строительство школ, детских садов, различных учреждений системы здравоохранения. Плюс со Сбербанком мы будем подписывать соглашение по образовательным программам. Нам сегодня необходимы те программы, те методики образования, которые есть у Сбербанка, а точнее, у университета Сбербанка. Здесь мы будем направлять своих бизнесменов и чиновников на обучение в университет Сбербанка. Плюс к этому сегодня уже подписано соглашение с нашим основным экономическим и социальным партнером в регионе - компанией «Газпром нефть», которая сегодня проводит крупномасштабную реконструкцию нефтеперерабатывающего омского завода. С нею подписано соглашение как в экономической сфере, так и в социальной, которая затрагивает образовательные, научные, спортивные темы, - касающиеся футбола, детско-юношеского хоккея. Спектр вопросов достаточно широкий с компанией «Газпром нефть». В дальнейшем будем работать с другими компаниями, с другими инвестиционными учреждениями.

Губернатор Омской области Александр Бурков с генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым. Фото - Форум «Сочи 2019»

«ДОМА ДОЛЬЩИКОВ СМОЖЕМ ВВОДИТЬ БЫСТРЕЕ»

- Предлагаю немного отойти от темы инвестиций. Острый вопрос, который стоял на повестке дня, когда вы пришли управлять регионом, - это вопрос обманутых дольщиков. Как он решается сейчас?

- Вопрос болезненный не только для Омской области, но и по всей стране. Мы эти вопросы решаем. Мы ввели за последние полтора года моего правления в регионе 5 домов. Меньше на 600 тысяч очередь по заселению в эти проблемные дома. У нас сегодня остались 29 домов. Это достаточно много для региона.

- Это какое число людей?

- Две с половиной тысячи человек обманутых дольщиков, многие из которых ожидают уже 10 лет свои квартиры. Как это ни трагично, многие люди продавали свое жилье, тратили деньги материнского капитала. И они сегодня в течение нескольких лет, а то и десятилетий ждут свое жилье.

- Когда планируется решить этот вопрос?

- Мы со своей стороны сделали все, что возможно. Первое: дали застройщику возможность получать землю без конкурса - при условии, если они берут на себя обязательство по расселению обманутых дольщиков. По предоставлению им жилья. Снизили налоги на землю - практически обнулили, для домов, где сегодня не закончено долевое строительство, чтобы люди не несли дополнительную нагрузку. И мы простимулировали потребительский спрос для строительной отрасли в области, выделив в прошлом году 360 миллионов рублей на компенсацию ставок по ипотечному кредиту, чтобы ставка была не более 6%. И мы даже взяли на себя оплату первоначального взноса. К сожалению, сегодня сложность заключается в том, что очень низкий потребительский спрос в Омской области, он обусловлен низким уровнем доходов - это исторически уже сложилось последние годы. И здесь проблема обманутых дольщиков без участия федерального центра невозможна. Мы видим, что правительство России слышит, и они готовы идти на докапитализацию акционерного общества «Дом РФ», через которое будут достраиваться дома дольщиков по всей России. Плюс я надеюсь, что нам, региональным властям, дадут право использовать наши бюджетные средства на помощь обманутым дольщикам по достройке домов. Думаю, что в этом году проблема сдвинется с мертвой точки. Мы сможем вводить дома более ускоренными темпами.

Александр Бурков и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото Форум «Сочи 2019»

- На какой-то период есть прогноз?

- Сегодня это обсуждается на уровне Министерства строительства РФ во главе с Якушевым и с компанией «Дом РФ». Активно в этом направлении принимает участие вице-премьер Мутко. Я думаю, в ближайшие месяц-два мы сможем получить какую-то дорожную карту - мы будем понимать, сколько домов в каком году будут сданы в Омской области, в Курганской области или в Алтайском крае, - в целом по всей стране.

СКАЗАНО

«Новое катализаторное производство повысит инвестиционную привлекательность региона»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Мы поддерживаем инициативу «Газпром нефти» по созданию современного комплекса производства отечественных катализаторов в Омске. Новое высокотехнологичное предприятие создаст рабочие места для талантливых, квалифицированных специалистов, которых уже готовят омские вузы. В Омской области будет уникальное производство, имеющее значение для всей отечественной нефтехимической отрасли, поскольку позволит внедрить импортозамещение на рынке катализаторов. Для территории региона это производство даст импульс к росту строительного комплекса и сопутствующей инфраструктуры, что также повышает инвестиционную привлекательность и экономический потенциал Омской области.

КОНКРЕТНО

Какие соглашения губернатор подписал в Сочи?

1. На встрече с главой Сбербанка правительство Омской области заключило соглашение о сотрудничестве. Документ завизировали подписями Александр Бурков и Герман Греф. В рамках соглашения предусматривается укрепление и развитие сотрудничества между регионом и ведущим российским банком в интересах экономического и социального развития территории. Наиболее перспективными направлениями стороны считают совместные проекты и программы поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей.

Известно, что Сбербанк рассмотрит возможность участия в создании единой системы управления школьным питанием на территории области, а также содействия в обновлении парка автомобильного общественного транспорта, подвижного состава для пригородных железнодорожных перевозок и коммунальной техники Омской области. Более конкретно определить варианты сотрудничества Сбербанк и правительство рассчитывают с помощью рабочей группы и дорожной карты.

2. Удалось губернатору заключить соглашение и с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Стороны договорились более тесно сотрудничать в интересах улучшения инвестиционного климата и развития экономики региона, а также создания благоприятных условий для решения социальных задач. Компания и так делает немало: по программе социальных инвестиций «Родные города» финансируется строительство детских спортивных площадок, реконструкция исторической части Омска, а также ХК «Авангард». Добавим, что Омский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

Новое соглашение предусматривает также сотрудничество в рамках экологических проектов, программ развития научно-технического и промышленного потенциала региона, создания новых рабочих мест. «Газпром нефть» и правительство Омской области намерены обеспечивать условия для повышения уровня жизни в регионе, в том числе за счет инвестиций в социальную сферу, благотворительной и спонсорской деятельности.