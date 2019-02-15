2019-02-15T09:03:24+03:00
Экономика

Я так вижу: Радислав Гандапас

Бизнес-тренер, автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству. Единственный в России трижды был признан лучшим в профессии по результатам года. Лауреат «Книжной премии Рунета–2013»
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Я часто езжу по регионам, встречаюсь с предпринимателями. Везде по-разному. Есть преуспевающие регионы, где все хорошо. А есть депрессивные, из которых люди хотят перевести все активы, разработки и технологии в другие места. И себя заодно перевезти туда, где они могли бы получить больший отклик на свои усилия.

Пример. Недавно был в Иркутске и два вечера провел в прекрасном пабе. Еще удивился, какой отличный интерьер и сервис. А потом удивился еще больше. Оказывается, у владельца были большие планы по развитию в городе. Он хотел построить десятки разных заведений, но, по словам бизнесмена, чиновники чинили ему препоны на каждом шагу. Что в итоге? Сейчас у этого человека один паб в Иркутске и 53 (!) заведения в разных странах Европы. И сам он переехал туда же.

Тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые могли быть в Иркутске, а не в Братиславе или Будапеште. Эти заведения могли крутить местный ВВП, повышать уровень обслуживания в регионе, привлекать туристов. Теперь все это досталось европейцам. И не замечать таких явлений нельзя. Думаю, каждый второй читатель вспомнит похожую историю. Про знакомого фермера или владельца завода, которые устали бороться, все бросили и уехали. Таких людей сотни и тысячи. Тех, кто мог бы создавать добавленную стоимость и развивать экономику регионов.

Конечно, можно сказать: плохому танцору всегда ноги мешают. И в этом есть своя правда. Наша реальность такая, какая она есть. Можно пенять, что государство делает мало для роста предпринимательской активности. Или даже мешает. Но совершенно естественно, что, находясь в байдарке на реке, нужно плыть по течению, а не грести против него. Государство – это природная стихия. Она не может менять направление по велению человека. А общество у нас давно не влияет на политику. Можно ругаться и сетовать, но грамотнее, мне кажется, использовать стратегию, при которой удавалось бы избегать встречи со стихией.

Все эти размышления тоже будут лишь частью правды. Они не отменяют, например, прозрачной, понятной и неизменяемой системы налогообложения. Без нее никак. Нашей стране нужно добавить предсказуемости, убрать коррупцию, засилье правоохранительных органов и непосильную ношу внезапно возникающих расходов, продекларировать неотъемлемое право собственности.

Тем более что любой бизнес даже без коррупции подвержен рискам. Фактор случайности в предпринимательстве очень высок. Вроде все сделал правильно, все учел и просчитал, но что-то пошло не так. Так бывает. Поэтому пробовать себя в бизнесе нужно как можно раньше. Чем раньше человек начнет, тем лучше. В молодые годы он может рисковать. А когда у него несколько детей, рисковать уже сложно. Жизненно важно поддерживать все программы, направленные на развитие предпринимательства у молодых людей (начиная со старших классов). Такие инициативы нужно только приветствовать. Потому что если человек себя попробовал в бизнесе и дело более-менее пошло – в найм он обычно не уходит. Он может перепрофилироваться, но на работу простым сотрудником, как правило, не возвращается. А это значит, что человек всю жизнь будет генерировать идеи и создавать рабочие места. Таких людей в нашей стране должно быть много. Им нужно помогать и не мешать.

Вот три навыка, которые нужны молодым предпринимателям в России. Во-первых, продумать план продаж. Во-вторых, очень востребованы ораторские навыки. Свою идею тоже нужно продать. В-третьих, нужно понимание экономики и финансов. А при планировании – учитывать в стоимости своего проекта все. Не только рисовать себе идеальные картинки будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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