Быть, Делать, Иметь – лучший расклад игры

Все государства можно разделить на две категории. Одни развиваются за счет коллективных действий и командного духа, другие – благодаря ярким индивидуальностям. Россия во все века добивалась весомых результатов, сплотившись во имя каких-либо больших целей. Так у нас и по сей день.

Нюанс: за общими целями важно помнить о такой малоизмеряемой субстанции, как Счастье. Из личного счастья и реализованности каждого складывается благополучие государства. Вспомним наши сказки: «Жили-были...» – очень верная характеристика жизни персонажей. Почему так? Потому что «Жили, но не Были» или «Были, но не Жили» – нежелательный сценарий. В жизни непременно нужно Жить полной жизнью. Непременно нужно Быть созидателем. И деньги за Жить, Быть и Делать приложатся. Учить правилам счастья стоило бы прямо со школы. Это предложение.