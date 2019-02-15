Сделано в России: экспорт женскими руками

Дать дорогу женщинам в политике, экономике, социальной, научной сфере – одна из приоритетных тем государств. Россия одна из первых встала на путь установления гендерного равноправия. В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошел II Евразийский женский форум. Годом раньше правительством была принята «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы». Россия – участница «Женской двадцатки W20». Женщины в России делают серьезные карьеры, управляют банками и волонтерскими организациями, делают научные открытия, занимаются международным бизнесом.

За шесть месяцев 2018 года страна продала за рубеж на 70,3 миллиарда долларов товаров, не связанных с сырьем или энергетикой. 7% от этой суммы приходится на компании, управляемые бизнес-леди.

Но если считать не общий оборот экспорта или выручку, а только количество организаций, то получится другая картина. 15% бизнеса, ведущего внешнюю торговлю, управляется женщинами. Часто речь идет об уникальных товарах и услугах.

АМЕРИКАНЦЫ СКУПАЮТ РУССКИЕ КОКОШНИКИ

Показательный пример: опыт калининградской компании «Русская корона». Организация, принадлежащая бизнес-леди Елене Давыдовой, экспортирует на Запад... кокошники.

– Кокошники за рубежом даже популярнее, чем в России! – рассказала Давыдова. – В США мы выходим на оптовые продажи. Отправляем в Сингапур, на Филиппины, в Чехию, Швецию. Германия вообще лидер по покупкам после Америки. Я – фанат дореволюционной России, много читала об этом периоде. Увидев в 2012 году на дизайнерском показе кокошники, загорелась этой идеей. Я не была первой – просто подхватила идею возрождения русских традиций, – рассказала коммерсант.

БУДЬ В СТИЛЕ

Еще одна интересная история из области дизайна и моды – успех российской компании Sol Studio Textile Design. Организация делает женские платки под маркой Radical Chic и придумывает рисунки для текстиля. Именно рисунки сделали небольшой отечественный бизнес всемирно известным.

– Ткани делают во многих странах мира, а вот интересные рисунки для них придумывают мало где, – рассказала основатель Sol Studio Textile Design Александра Калошина. – Цветы, геометрические узоры, которые наносят на материал, каждый год новые. Все время надо следить за трендами, чтобы угадывать популярные темы следующего года.

Компании, создающие узоры для ткани, зарабатывают на том, что продают промышленникам свои рисунки. Фабрикам проще покупать готовый продукт у известных, проверенных дизайнеров, чем разрабатывать графику самим. Рынок настолько специфический, что даже китайские текстильщики не копируют рисунки, а официально покупают лицензию на использование – это проще и лучше промышленного шпионажа.

– Уже сейчас можно предположить, что будет в моде зимой 2019/20, – говорит предприниматель Калошина. – На пуховиках будут рисовать кроны деревьев, элементы цветов, мифологических животных и графику, сделанную шариковой ручкой.

В 2015 году студия Sol Studio Textile Design была названа лучшей на международной отраслевой выставке Premiere Vision. Эта награда – своеобразный «Оскар» в мире стиля. Практически официальное признание, что русские сейчас на первом месте в придумывании рисунков для ткани.

Цифры и факты

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ДАЕТ НАИБОЛЬШУЮ ВЫГОДУ

Биотехнологическая компания BIOCAD – один из крупнейших производителей и экспортеров лекарств в России. В основном за границу идут препараты для лечения онкологических и инфекционных заболеваний. Все – собственной разработки.

Крупнейшие покупатели: страны ЕАЭС, ряд стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки.

– Объемы внешней торговли растут, доля экспорта в продажах около 15%, – рассказала вице-президент BIOCAD Александра Глазкова. – В 2020-м выйдем на объем в 50%.

У российских медпрепаратов есть важное преимущество: цена. При одинаковом терапевтическом эффекте отечественные лекарства обычно дешевле зарубежных.

– Госбюджеты на закупку препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний сократились, в том числе и на Западе, – рассказала Глазкова.

Продвижению российских препаратов за рубежом мешает необходимость заново проводить клинические испытания препарата в каждой стране. Это долгий и дорогой процесс. Фармацевтической компании помогают российские торгпредства.

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

– В России, по данным статистики, более 40% всех компаний управляется женщинами или принадлежит им, – рассказали в Минпромторге РФ. – По мировым меркам это высокий процент. В Европе, Америке женщины занимают руководящие посты меньше, чем в 20% организаций. У нас растет доля компаний с женщинами у руля, продающих товары на экспорт, – за три года плюс 10%.

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики

– Более 40% руководящих должностей в России занимают женщины. Это позитивный показатель, характеризующий степень участия женщин в принятии решений в обществе во всех социально-экономических сферах. Если мы посмотрим на гендерное распределение рабочих мест, которые занимают специалисты высшего уровня квалификации, то мы увидим, что в важнейших сферах число женщин превалирует. Так, в образовании среди работников высшей квалификации 83,2% – это женщины. В здравоохранении в этой категории 65,9% женщин.

Из выступления на II Евразийском женском форуме, 2018