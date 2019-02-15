За морем житье не худо, у нас же вот какое чудо!

Начиная с 2014 года, когда проблема независимости от иностранных технологий стала особенно острой, в программу импортозамещения было вложено около 600 миллиардов рублей. По данным Минпромторга, сегодня в России запущено около 1200 проектов, направленных на создание новых отечественных производств. Треть из них уже вышли на стадию серийного производства. Вот самые успешные из них, на взгляд редакции.

1. Первый российский робот-хирург

Кто разработчик: Институт конструкторско-технологической информатики РАН, кафедра урологии МГМСУ.

Зачем это нужно: Роботизированные хирургические системы позволяют проводить сложнейшие высокоточные операции. Американцы выпустили на рынок своего робота Da Vinchi в начале нулевых – стоимость аппарата от 2 миллионов долларов. В России сумели создать более совершенный аналог. Для сравнения: манипулятор «американца» весит полтонны, его длина – полтора метра. Наш весит 4 килограмма при длине 20 сантиметров. И точность движений российского робота в 100 раз выше. Осталось запатентовать разработку и внедрить ее в производство.

2. Самый северный хлопок в мире

Кто разработчик: Компания «Камышинский текстиль» и Волгоградский аграрный университет.

Зачем это нужно: 100% хлопка ввозится в страну из-за рубежа. Чтобы снизить зависимость от импортного сырья, учеными был выведен быстрорастущий, но в то же время качественный северный сорт хлопчатника. В 2018 году хлопком в Астраханской и Волгоградской областях засеяли более 1000 гектаров.

3. Магистральный самолЕт XXI века

Кто разработчик: Инженерный центр им. А. С. Яковлева и корпорация «Иркут».

Зачем это нужно: Ближне- и среднемагистральный самолет МС-21 называют прямым конкурентом американского Boing 737 Max и европейского Airbus A320neo. Предполагалось, что самолет будет состоять из российских комплектующих на 38 процентов. Но из-за санкций разработчики остались без композитных материалов для конструкции крыла. Теперь для него разрабатывают «родную» электронику, двигатели, навигационное оборудование и композитные материалы. MC-21 станет российским более чем на 70%.

4. Газотурбинные двигатели для морских кораблей

Кто разработчик: НПО «Сатурн» (Рыбинск).

Зачем это нужно: Со времен СССР основным поставщиком газотурбинных двигателей для российских кораблей был украинский завод «Зоря» – «Машпроект». Сейчас запущено свое производство морских двигателей. И кстати, они превосходят зарубежные аналоги по КПД и ресурсу на 10 – 15 процентов.

5. Система визуализации для ангиографических комплексов

Кто разработчик: Научно-исследовательская производственная компания «Электрон».

Зачем это нужно: Ангиография – это метод контрастного исследования кровеносных сосудов. Система визуализации – это глаза и мозг любого рентгеновского аппарата. Чем лучше «картинка», тем точнее вердикт врача. Отечественная разработка по ряду параметров превосходит мировые аналоги.

6. Технология производства солнечных батарей

Кто разработчик: Самарский национальный исследовательский университет имени Королева.

Зачем это нужно: Главный недостаток солнечных батарей – их низкий КПД. Самарским ученым удалось повысить основные показатели батарей более чем на 30 процентов. Новые батареи уже прошли испытания в космосе на орбитальном аппарате «Аист-2Д». Технология будет применяться и в космосе, и на Земле.

7. Профессиональное звуковое и световое оборудование

Кто разработчик: КБ «Русские звуковые системы».

Зачем это нужно: Крупнейший в России завод по производству высокотехнологичного оборудования для проведения массовых мероприятий открывали в Москве под чемпионат мира по футболу-2018. До этого аппаратуру для музыкальных и световых шоу в страну завозили из-за рубежа. Производитель собирается перейти на полный цикл собственного производства в новом году.