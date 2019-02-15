2019-02-15T09:07:53+03:00
Экономика

Антон Шабанов, эксперт по управлению личными финансами: Вкладывать деньги в региональные облигации выгоднее, чем в депозиты

Одно из негласных правил экономики гласит: денег на реализацию задуманного всегда не хватает
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Антон Шабанов, эксперт по управлению личными финансамиАнтон Шабанов, эксперт по управлению личными финансами
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И восполнить нехватку можно тремя основными путями:

1. Взять кредит у банка

2. Пригласить кого-то в долю, чтобы потом делить и прибыль, и убытки — то есть создать акционерное общество.

3. Взять в долг, а в его обеспечение выпустить облигации

Если речь идет не о частном бизнесе, а о государственных тратах - строительстве дорог, мостов, детских садов, поликлиник, выплат бюджетникам, то наиболее прием именно выпуск облигаций. Они действительно являются всемирно признанным финансовым спасательным кругом как для государства в целом (в России, например, государство выпускает Облигации Федерального Займа (ОФЗ), в Америке – Казначейские облигации, в Германии – Федеральные облигации и т.д.), так и для его регионов. Даже муниципалитеты имеют право выпускать облигации, беря в долг недостающие суммы у всех, кто готов их предоставить.

Как правило, субфедеральный (регионы) и муниципальный уровни более интересны для инвестора, чем федеральный, потому что там действует более высокая ставка (в среднем на 0.3-1.5% выше), чем в гособлигациях. При этом так же не надо платить НДФЛ с получаемых процентов. Такие виды займов довольно популярны в России. В 2018 г. было выпущено 17 региональных займов на общую сумму 94.4 млрд. рублей.

Но если всё так прекрасно, то почему мы, простые граждане, в том числе и жители конкретных регионов, не очень активно покупаем свои региональные и муниципальные облигации? Может, какой-то подвох? А в том-то и дело, что подвоха нет. Основная проблема в том, что население попросту не обладает достаточным уровнем финансовой грамотности. Многие не знают о существовании таких бумаг, о том, что можно вкладывать деньги не только в банковские депозиты и иностранную валюту, но и в свой родной край (область, республику), зарабатывая при этом даже больше, чем на депозите. А финансовые риски при этом практически нулевые. Единственная теоретическая возможность невыплаты — это банкротство. Но не припомню случая, чтобы регион банкротился.

Другая проблема состоит в том, что облигации, как правило, выпускаются на 5-10 лет. Многие ли готовы инвестировать на такой длительный срок? Как правильно рассчитать: подходит ли человеку данная конкретная облигация для его финансового плана на довольно длительный отрезок жизни? Таких долгих прогнозов у наших граждан строить не принято.

Вот и получается, что основными покупателями таких облигаций являются профессиональные инвесторы - управляющие и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды. По законодательству РФ они имеют право включать в свои инвестиционные портфели только облигации, обладающие высоким рейтингом надежности. Рейтинги выставляют независимые агентства. Самые известные в России — это «Эксперт» и НРА (Национальное Рейтинговое Агентство). Их оценкам можно доверять.

КАК КУПИТЬ

Приобрести региональные облигации можно открыв брокерский счет через инвестиционную (брокерскую) компанию. Это делается бесплатно и быстро - нужен только паспорт. Можно приобрести их и через некоторые сервисы в интернете, тогда придется платить дополнительную комиссию.

ТОП-8 САМЫХ ДОХОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Выпуск Дата погашения Доход (% в год)

Республика Мордовия (35003) 03.09.2021 9,890

Ненецкий автономный округ (35001) 07.11.2023 9,746

Хакассия (35006) 02.11.2023 9,695

Камчатский край (35001) 11.11.2024 9,347

Карачаево-Черкесская республика (35001) 18.12.2024 9,282

Орловская область (35001) 26.11.2022 9,198

Марий Эл (35008) 21.08.2024 9,092

Карелия (35018) 15.10.2023 9,023

ИСТОЧНИК KP.RU

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