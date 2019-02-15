2019-02-15T09:07:53+03:00
Экономика

Экономист Михаил Делягин: «Региональные облигации? Единственная гарантия — доверие. Этого мало»

Региональные займы характеризуются высокой доходностью, а вот как с надежностью?
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Экономист Михаил ДелягинЭкономист Михаил Делягин
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Да, это государственные займы, разрешение на их выпуск, в том числе и муниципального уровня, дает Минфин. Он не разрешает эмиссию этих бумаг экономически слабым субъектам. Долги по региональным облигациям имеют статус государственных долгов — все это говорит о надежности.

Но с другой стороны, финансовое положение многих российских регионов вызывает вопросы. Кроме того, наша бюджетная система устроена так, что сначала все деньги из регионов идут в центр, а оттуда распределяются в регионы.

Можно ли поручиться, что такая система не даст когда-нибудь сбой в каком-нибудь отдельном регионе? Не уверен. Мы же никогда не думали, что повысят пенсионный возраст, а вот случилось. И как в таких случаях выручать свои деньги, я не представляю. В суд идти — не уверен в успехе. Ведь единственная гарантия возврата денег — только доверие к эмитенту этой ценной бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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