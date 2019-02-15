Александр Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне в победной игре "Вашингтона" против "Сан-Хосе"

Хоккеисты "Вашингтона" одержали разгромную победу со счетом 5:1 в гостевой игре регулярного первенства НХЛ над клубом "Сан-Хосе Шаркс". Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился 39-й шайбой в этом сезоне. Он сделал свой точный бросок на 25-й минуте поединка. Дважды в этой игре отличился Ти Джей О'Ши.

У победителей в этой игре забросили Ти Джей Оши (4-я и 39-я минуты), Якуб Врана (12), Александр Овечкин (25) и Том Уилсон (58). У "Сан-Хосе" единственная шайба в матче на счету Кевина Лабанка на 3-й минуте игры.

Александр Овечкин, забросив свою 39-ю шайбу в нынешнем сезоне, остался во главе гонки снайперов регулярного сезона. Суммарно же на его счету 65 (39+26) очков за "Кэпиталз". В этой игре отметился пасом форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который теперь имеет в активе 53 (15+38) очков в этом сезоне. А вот автор дубля О'Ши достиг отметки в 500 шайб за карьеру после этой игры.

"Вашингтон" после этой победы - на 5 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком за 58 игр. "Сан-Хосе" - третий на Западе, у них 75 баллов за те же 58 встреч.