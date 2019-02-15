2019-02-15T10:17:08+03:00
Экономика

Анатолий Пахомов: Сочи успешно справляется с проведением Российского инвестиционного форума 2019

Текущими вопросами занимается специальная рабочая группа
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сочи успешно справляется с проведением форума, так как имеет большой организационный опыт и всю необходимую инфраструктуру. Об этом «КП-Кубань» рассказал глава курорта Анатолий Пахомов.Сочи успешно справляется с проведением форума, так как имеет большой организационный опыт и всю необходимую инфраструктуру. Об этом «КП-Кубань» рассказал глава курорта Анатолий Пахомов.
Изменить размер текста:

Гостеприимный Сочи снова стал деловой столицей. 14-15 февраля в здании олимпийского Медиацентра в Имеретинской низменности проходит Российский инвестиционный форум, главной темой которого стала реализация национальных проектов.

Сочи успешно справляется с проведением форума, так как имеет большой организационный опыт и всю необходимую инфраструктуру. Об этом «КП-Кубань» рассказал глава курорта.

- Обеспечением работы систем жизнедеятельности занимается специальная рабочая группа. В ее ведении вопросы размещения гостей, безопасности, санитарного состояния и другие. Сочи имеет большой опыт проведения мероприятий разного уровня, а потому успешно справляется с организацией Российского инвестиционного форума, - отметил Анатолий Пахомов.

Во время форума за три дня аэропорт Сочи планирует обслужить около 50 тысяч пассажиров. Воздушная гавань курорта принимает около 500 рейсов авиарейсов на внутренних и международных направлениях, в том числе 14 чартеров и 124 рейса бизнес-авиации.

Место проведения тоже подходит идеально, ведь главный медиацентр Олимпийского парка - самый крупный конгрессно-выставочный комплекс на территории Краснодарского края. Важно, что форум открыт и для людей с ограниченными возможностями передвижения, в Сочи есть вся необходимая инфраструктура для каждого.

Для размещения участников форума зарезервировали около четырех тысяч номеров в отелях прибрежной зоны и горного кластера. Транспортная инфраструктура Сочи позволяет проводить крупные мероприятие без введения дополнительных ограничений движения транспорта. Все лицензированные службы такси без специальной аккредитации могут подъезжать к медиацентру.

Ни одно большое событие в Сочи не обходится без волонтеров. Мощное движение добровольцев стало наследием Игр-2014, которое стало приятным и улыбчивым лицом курорта. Молодые парни и девушки помогают решить любые вопросы, которые могут возникнуть у гостей города. Они применяют опыт полученный на предыдущих форумах и свободно владеют английским языком.

Сочинский филиал Российского университета Дружбы народов представляют сто человек. Это студенты с первого по четвертый курс по всем направлениям. Обучающихся задействуют в выдаче портфелей участникам, распределении транспортных потоков, на стойках выдачи аккредитаций и для помощи в спортивной программе.

Еще двести волонтеров - студенты Сочинского госуниверситета. Они работают на двух объектах - в аэропорту и медиацентре. В их обязанности входит оказание помощи в навигации.

Вопросам безопасности на Российском инвестиционном форуме-2019 уделено особое внимание. Охрана общественного порядка обеспечивается силами правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС, министерств и ведомств администрации края и города. Вместе с полицией патрулированием улиц, службой в аэропорту и на вокзалах занимаются более 100 казаков.

В Сочи у участников форума есть возможность принять участие в насыщенной культурной и спортивной программе. На трассе «Формулы-1» в Олимпийском парке прошел массовый забег и фестиваль северной ходьбы «Ходи, Россия!», в котором участвовали более тысячи жителей и гостей города.

В рамках культурной программы в Зимнем театре прошел гала-концерт уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро Юрия Башмета.

А 15 февраля на этой же сцене представят публике спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В спектакле участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Постановка была создана в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств и Московским театром «Современник», и с тех пор предваряет собой каждый сочинский фестиваль.

Почетный гость форума Стивен Сигал.

Почетный гость форума Стивен Сигал.

В субботу, 16 февраля пройдет гала-концерт фестиваля искусств. На нем прозвучат сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых примет участие Юрий Башмет.

СПРАВКА «КП»

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. В 2019-м году в нем принимают участие более трех тысяч участников, в том числе и представители более 200 иностранных компаний из 60 стран.

Главная тема форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию». В программе запланировано 55 мероприятий по трем направлениям: региональная политика, деловой климат в России и социальная повестка.

rolik.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи-2019: Российский инвестиционный форум»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Задача законодателей – поднять инвестиционную планку Кубани
При всей многогранности региональной экономики одним из очевидных приоритетов деятельности кубанского парламента является создание правовой базы для максимально эффективной реализации государственной агрополитики
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: «Наша задача - создать понятные правила для инвесторов»
На форуме в Сочи прошел «Открытый диалог» с новым главой региона, модератором разговора выступил главред "Комсомолки" Владимир Сунгоркин [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24