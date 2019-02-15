Анатолий Пахомов: Сочи успешно справляется с проведением Российского инвестиционного форума 2019

Гостеприимный Сочи снова стал деловой столицей. 14-15 февраля в здании олимпийского Медиацентра в Имеретинской низменности проходит Российский инвестиционный форум, главной темой которого стала реализация национальных проектов.

Сочи успешно справляется с проведением форума, так как имеет большой организационный опыт и всю необходимую инфраструктуру. Об этом «КП-Кубань» рассказал глава курорта.

- Обеспечением работы систем жизнедеятельности занимается специальная рабочая группа. В ее ведении вопросы размещения гостей, безопасности, санитарного состояния и другие. Сочи имеет большой опыт проведения мероприятий разного уровня, а потому успешно справляется с организацией Российского инвестиционного форума, - отметил Анатолий Пахомов.

Во время форума за три дня аэропорт Сочи планирует обслужить около 50 тысяч пассажиров. Воздушная гавань курорта принимает около 500 рейсов авиарейсов на внутренних и международных направлениях, в том числе 14 чартеров и 124 рейса бизнес-авиации.

Место проведения тоже подходит идеально, ведь главный медиацентр Олимпийского парка - самый крупный конгрессно-выставочный комплекс на территории Краснодарского края. Важно, что форум открыт и для людей с ограниченными возможностями передвижения, в Сочи есть вся необходимая инфраструктура для каждого.

Для размещения участников форума зарезервировали около четырех тысяч номеров в отелях прибрежной зоны и горного кластера. Транспортная инфраструктура Сочи позволяет проводить крупные мероприятие без введения дополнительных ограничений движения транспорта. Все лицензированные службы такси без специальной аккредитации могут подъезжать к медиацентру.

Ни одно большое событие в Сочи не обходится без волонтеров. Мощное движение добровольцев стало наследием Игр-2014, которое стало приятным и улыбчивым лицом курорта. Молодые парни и девушки помогают решить любые вопросы, которые могут возникнуть у гостей города. Они применяют опыт полученный на предыдущих форумах и свободно владеют английским языком.

Сочинский филиал Российского университета Дружбы народов представляют сто человек. Это студенты с первого по четвертый курс по всем направлениям. Обучающихся задействуют в выдаче портфелей участникам, распределении транспортных потоков, на стойках выдачи аккредитаций и для помощи в спортивной программе.

Еще двести волонтеров - студенты Сочинского госуниверситета. Они работают на двух объектах - в аэропорту и медиацентре. В их обязанности входит оказание помощи в навигации.

Вопросам безопасности на Российском инвестиционном форуме-2019 уделено особое внимание. Охрана общественного порядка обеспечивается силами правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС, министерств и ведомств администрации края и города. Вместе с полицией патрулированием улиц, службой в аэропорту и на вокзалах занимаются более 100 казаков.

В Сочи у участников форума есть возможность принять участие в насыщенной культурной и спортивной программе. На трассе «Формулы-1» в Олимпийском парке прошел массовый забег и фестиваль северной ходьбы «Ходи, Россия!», в котором участвовали более тысячи жителей и гостей города.

В рамках культурной программы в Зимнем театре прошел гала-концерт уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро Юрия Башмета.

А 15 февраля на этой же сцене представят публике спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В спектакле участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Постановка была создана в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств и Московским театром «Современник», и с тех пор предваряет собой каждый сочинский фестиваль.

Почетный гость форума Стивен Сигал.

В субботу, 16 февраля пройдет гала-концерт фестиваля искусств. На нем прозвучат сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых примет участие Юрий Башмет.

СПРАВКА «КП»

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. В 2019-м году в нем принимают участие более трех тысяч участников, в том числе и представители более 200 иностранных компаний из 60 стран.

Главная тема форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию». В программе запланировано 55 мероприятий по трем направлениям: региональная политика, деловой климат в России и социальная повестка.